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Hamitköy, sezonun yorgunluğunu attı

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Hamitköy, sezonun yorgunluğunu attı
Süper Lig ekiplerinden Hamitköy’de Evren Mannaş başkanlığındaki yönetim kurulu, takıma sezon sonu yemeği düzenledi.
Başkan Evren Mannaş, yöneticiler, teknik direktör Ahmet Sakallı, antrenörler Ragıp Kanatlı, Latif Sakar, kulüp doktoru Mustafa Soykurt, malzemeci Schola ve futbolcular katıldı.
Neşeli saatlerin yaşandığı gecede futbolcuların şakaları geceye renk katarken, tüm ekip sezonun yorgunluğunu ve stresini attı.
 
 
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