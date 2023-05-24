Hamitköy mü, Türk Ocağı mı kurtaracak?

AKSA Süper Lig’den düşecek son takımıbugünMağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynanacak olan Türk Ocağı – HamitköyPlay-out üçüncü maçı sonunda belli olacak.

Saat 17.00’de başlayacak mücadelede orta hakem olarak Mehmet Sezener görev yapacak. Karşılaşmanın yardımcı hakemlik görevlerini ise Mehmet Ekşici ve Serkan Özdenkci üstlenecek.

Normal sezonu Hamitköy’ün 24 puanla 13. Sırada, Türk Ocağı’nın ise 23 puanla 14. Sırada tamamlaması sonrasında play-out maçlarına 12’şer puanla başladılar. Play-out maçlarının ilk maçlarında Türk Ocağı, Gençlik Gücü’nü mağlup ederek puanını 15 yaparken, ikinci maçında Çetinkaya’ya yenildi.Hamitköy ise ilk maçta Çetinkaya’ya ikinci maçta ise Gençlik Gücü’ne mağlup olarak 12 puanda kaldı.

Bugün oynanacak maçta Hamitköy’ün ligde kalması için mutlak galip gelmesi gerekirken, Türk Ocağı’na beraberlik ligde kalmasına yetecek.

