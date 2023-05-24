banner913
banner932
Motodragcılar Mevlevi’yi inletecek
Motodragcılar Mevlevi’yi inletecek
5 0
Mimoza Beach Hotel’de eğlence dolu çocuk şenliği yapıldı
Mimoza Beach Hotel’de eğlence dolu çocuk şenliği yapıldı
16 0
 
Korkmazhan: “Öğretmenlerin haklı mücadelesinin yanındayız”
Korkmazhan: “Öğretmenlerin haklı mücadelesinin yanındayız”
9 0
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Polis Okulu'nu ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Polis Okulu'nu ziyaret etti
6 0
Lefke ve Girne'ye de müze açılıyor
Lefke ve Girne'ye de müze açılıyor
12 0
Haskasap Avrupa yolcusu
Haskasap Avrupa yolcusu
14 0
İskele'de bazı gölgelere yarın elektrik verilemeyecek
İskele'de bazı gölgelere yarın elektrik verilemeyecek
29 0
banner915

Hamitköy mü, Türk Ocağı mı kurtaracak?

banner476

banner825
Hamitköy mü, Türk Ocağı mı kurtaracak?
banner931
AKSA Süper Lig’den düşecek son takımıbugünMağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynanacak olan Türk Ocağı – HamitköyPlay-out üçüncü maçı sonunda belli olacak.
Saat 17.00’de başlayacak mücadelede orta hakem olarak Mehmet Sezener görev yapacak. Karşılaşmanın yardımcı hakemlik görevlerini ise Mehmet Ekşici ve Serkan Özdenkci üstlenecek.
Normal sezonu Hamitköy’ün 24 puanla 13. Sırada, Türk Ocağı’nın ise 23 puanla 14. Sırada tamamlaması sonrasında play-out maçlarına 12’şer puanla başladılar. Play-out maçlarının ilk maçlarında Türk Ocağı, Gençlik Gücü’nü mağlup ederek puanını 15 yaparken, ikinci maçında Çetinkaya’ya yenildi.Hamitköy ise ilk maçta Çetinkaya’ya ikinci maçta ise Gençlik Gücü’ne mağlup olarak 12 puanda kaldı.
Bugün oynanacak maçta Hamitköy’ün ligde kalması için mutlak galip gelmesi gerekirken, Türk Ocağı’na beraberlik ligde kalmasına yetecek.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.