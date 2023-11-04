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Hamitköy deplasmanı seviyor

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Hamitköy, Binatlı’yı deplasmanda Altan Çocuk’un golüyle mağlup ederek sezonun 2. galibiyetini de deplasmanda aldı. Binatlı ise evinde kaybederek alt sıralarda kaldı

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Hamitköy deplasmanı seviyor
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YER: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı
HAKEMLER: Ferhat Tuna, Halil Erdem Canaloğlu, Hasan Baldan
BİNATLI: Uğur, Sertaç, Tahir(Dk46 Ahmet), Aziz, Ersen(Dk46 Hüseyin), Erdem(Dk80 Nazım), Bahattin, Abdurrahman(Dk82 Kutluhan), Malik, Yusuf(Dk67 Cenkay), Ferdi
HAMİTKÖY: Mahmut, Hasan(Dk69 Mahmut), Salih Sakallı, Süleyman, Eser, Altan(Dk88 Sinan), Kemal(Dk89 Cemre), Serhat, Salih Adakan, Taner, Ersan.
GOL: DK 85 Altan (Hamitköy)


İsmet KARAOSMAN
Birinci Ligin yedinci hafta karşılaşmasında Binatlı,Hamitköy’üGüzelyurt Üner Berkalp Stadında konuk etti.
Karşılıklı ataklarla geçen maçın ilk devresinde çok pozisyon üretilmezken, devreden gol sesi çıkmadı.
Karşılaşmanın ikinci devresine Hamitköy etkili başlarken, Binatlı ilerleyen bölümde dengeyi kurdu. Ancak özellikle geniş sahada geçiş hücumlarını hızlı ve etkili yapan Hamitköy, son bölümünde pozisyonlar bulurken, 86’da Altan Çocuk’un savunmaya çarpan şutunda golü buldu. 0 – 1 Golden sonra gelişen Binatlı ataklarında Hamitköy kalecisi Mahmut başarılı kurtarışlarıyla rakibe şans tanımayınca konuk Hamitköy maçı da 0 – 1 tamamlayarak altın değerinde 3 puanı hanesine yazdırdı.
Hamitköyaldığı galibiyetle ligdeki ikinci galibiyetine imza atıp, puanını da 9 yaptı. Ligde üçüncü yenilgisini alan Binatlı ise altı puanda kaldı.
 
 
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