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Hamitköy, Arda ile kazandı

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Hamitköy, Mesarya karşısında sistemli oyunun karşılığını Ardahan Orbay’ın golüyle alarak maçı kazandı. Hakem üçlüsünün iyi bir yönetim sergilediği maçta Mesarya, kaleci Tolga’yı geçemeyerek mağlubiyete razı oldu

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Hamitköy, Arda ile kazandı
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Stadyum: EsatErdoğmuşStadı
Hakemler: EmreÖztaşlı, ÖzalÇağlayan, Abdullah Genç
Hamitköy: Tolga, Mert, Galip (Dk.62 Ömer), İbrahim Kaba, Danny, Kemal, Rifat, İbrahim Öksüzoğulları, Serhat (Dk.77 Salih), Ardahan (Dk.75 Taner), İbrahim Güler
Mesarya: Hasan Piro, Abdullah (Dk.65 Okan), Orhan, Mustafa Ayker, Hüseyin Çıdamlı, Mustafa Yaşınses, Kadir (Dk.85 Salahi), Oğuzhan(Dk.65 Mehmet Burçaklı,) Sinan, Joseph, Yusuf
Goller: 62.Dk Ardahan (Hamitköy)
 
AKSA Süper Lig'de 11.haftada Hamitköy ile Mesaryakozlarını Esat ErdoğmuşStadı'nda paylaştılar.
Alt sıralardan uzaklaşma adına kazanmaya daha çok ihtiyacı olan Hamitköy,Mesarya engelini aşarak 11 puana yükseldi. Mesarya 16 puanda kaldı.
23.Dk : Hamitköy atağında soldan yapılan ortada arka direkte topla buluşan Galip’in vuruşunda top yan ağlarda kaldı
54.Dk:Mesarya atağında ceza sahası içerisine yapılan ortaya Joseph vurdu ancak kaleci Tolga topu kornere çeldi
62.Dk:Hamitköy atağında Kemal sağdan topu ortaladı. Rifat’ın indirdiği topta Ardahan güzel bir şut çıkartarak topu filelere gönderdi. HAMİTKÖY 1-0 MESARYA
79.Dk:Mesarya’da ceza sahasına yapılan ortaya Mehmet Burçaklı vurdu top az farkla üstten dışarıya gitti.
82.Dk:Mesarya atağında Mehmet Burçaklı ceza sahası dışından vuruşunu yaptı ancak kaleci Tolga gole izin vermedi.
 
 
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