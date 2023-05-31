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Hamis Çakır, Yeşilova teknik ekibinde

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Hamis Çakır, Yeşilova teknik ekibinde
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Süper Lig ekiplerinden Merit Alsancak Yeşilova eski oyuncusu ve kaptanı Hamis Çakır'ı teknik heyetine dahil etti. 
Yeşil beyazlı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çakır'ın yanında kaleci antrenörü olarak Cenk Şekeroğlu'nun da teknik ekibe dahil olduğu belirtildi. 
Merit Alsancak Yeşilova Kulübüsosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:
“Merit Alsancak Yeşilova Teknik Ekibine Takviye
Eski Kaptanımız Hamis Çakır yeni sezonda teknik ekibimizde görev alacak. Ayrıca Kaleci Antrenörü olarak da Cenk Şekeroglu hocamız ekibe dahil olmuştur. Hocalarımıza yeni sezonda başarılar dileriz.”
 
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