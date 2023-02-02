Hakemler ve Gözlemciler Derneği’nde Muhtaroğlu dönemi

Kıbrıs Türk Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (KTFHGD) olağanüstü genel kurulu, yapıldı.

Ahmet Sami Topcan Salonunda yapılan seçimli olağan üstü genel kurula yoğun katılım olmasına rağmen bazı üst klasman hakemlerin genel kurula katılmadıkları öğrenildi. Olağanüstü genel kurulda, divan başkanlığını İsmail Kayhan, divan sekreterliklerini ise Ahmet Genç ve Serdar Gürpınar üstlendi. Faaliyet ve mali raporun onaylandığı olağanüstü genel kurulda tek başkan adayı olan Hakan Muhtaroğlu, üyelerin oy birliğiyle alkışlar arasında derneğin yeni başkanı seçildi.

Hakan Muhtaroğlu’nun yönetim kurulu ile Denetleme ve Disiplin Kurullarıda dernek üyeleri tarafından onaylandı.

