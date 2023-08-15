Hakemler resmi sezon açılışıyla ‘Merhaba’ dedi

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sadık Özbilgehan ve MHK eğitmenleri nezaretinde gerçekleştirilen açılış önceki gün Lefkoşa Atatürk Stadında yapıldı

Ülkemiz futbolunda kulüpler yeni sezon hazırlıklarına devam ederken, hakemler de 2023 – 2024 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor. Hakemlerin bağlı olduğu Merkez Hakem Kurulu (MHK) önceki gün resmi sezon açılışını gerçekleştirdi. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sadık Özbilgehan ve MHK eğitmenleri nezaretinde gerçekleştirilen açılış Lefkoşa Atatürk Stadında yapıldı. Açılışta hakemler toplu fotoğraf çekimi sonrasında antrenman gerçekleştirdiler.MHK’DEN ALİGÜLLÜ’YE ANLAMLI HEDİYEHakem camiasının duayen isimlerinden Alper Aligüllü’ye sezonun ilk hakem antrenmanı öncesinde anlamlı bir hediye verildi. Derviş Atakan, hakemlerin ve MHK üyelerinin isim ve imzalarını taşıyan hakem formasını Alper Aligüllü’ye hediye etti. Alper Aligüllü kendisine gösterilen vefadan dolayı oldukça duygulandı.