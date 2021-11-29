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Hakel bıraktı

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Hakel bıraktı
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Niyazi ERGÜLEN
AKSA Süper Ligde genç bir takımla sezona giren Baf Ülkü Yurdu 11 hafta sonunda galibiyetsiz son sırada yer alıyor.Takımın teknik direktörü Kadir Hakel de haftalardır süren kötü gidiş sonrasında genç ve tecrübesiz kadronun önünü açma adına görevi bırakma kararı aldı. Kadir Hakel, Baf Ülkü Yurdu’nda ilk teknik direktörlük deneyimini yaşadı.
 
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