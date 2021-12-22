Haftanın sarı kart cezalıları açıklandı

AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya gelerek 4 sarı kart nedeniyle 1 maç cezalı olan oyuncuları açıkladı. Cezalı oyuncular şöyle:
|Ali Öztürk (Cihangir GSK)
|Ahmet Hellaç (Çanakkale TSK)
|Sena Develioğlu (Küçük Kaymaklı TSK)
|Çağlar Toklu (Küçük Kaymaklı TSK)
|Burak Tünsay (Mormenekşe GBSK)
|İbrahim Kaba (Hamitköy ŞHSK)
|Vakkas Kaynarca (MAYeşilova SK)
|Berhan Celme (Cihangir GSK)
|Aykut Kamuz (Mormenekşe GBSK)
|Eyüp Öztep (Merit Alsancak Yeşilova)
|RifatSonatlı (Çanakkale TSK)
|Can Pakin (Türk Ocağı Limasol)
|Koray Gülçiçek (Düzkaya KOSK)
|Can Polat İnceler (Türk Ocağı Limasol)
|Suha Güngör (Miracle Değirmenlik SK)
|Cem Demirbüker (Düzkaya KOSK)
|Hicabi Demir (İncirli SK)
|Eşref Özkul (Girne Halk Evi)