banner762
banner753
Doğan koronaya teslim
Doğan koronaya teslim
40 0
“Paramızla çöp almamızı istiyorlar”
“Paramızla çöp almamızı istiyorlar”
75 0
 
2021'de 33 kişi trafikte can verdi
2021'de 33 kişi trafikte can verdi
13 0
Akaryakıt ve tüp gaz ucuzlayacak mı?
Akaryakıt ve tüp gaz ucuzlayacak mı?
165 0
Vatandaşlar umutsuz, çaresiz ve kızgın
Vatandaşlar umutsuz, çaresiz ve kızgın
20 0
Cimnastikçilerin kutlaması salonda olur
Cimnastikçilerin kutlaması salonda olur
34 0
29 0
banner661
banner726

Haftanın sarı kart cezalıları açıklandı

banner476

banner714
Haftanın sarı kart cezalıları açıklandı
banner721
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 17-19 Aralık 2021 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı.
AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya gelerek 4 sarı kart nedeniyle 1 maç cezalı olan oyuncuları açıkladı. Cezalı oyuncular şöyle:
 
Ali Öztürk (Cihangir GSK)
Ahmet Hellaç (Çanakkale TSK)
Sena Develioğlu (Küçük Kaymaklı TSK)
Çağlar Toklu (Küçük Kaymaklı TSK)
Burak Tünsay (Mormenekşe GBSK)
İbrahim Kaba (Hamitköy ŞHSK)
Vakkas Kaynarca (MAYeşilova SK)
Berhan Celme (Cihangir GSK)
Aykut Kamuz (Mormenekşe GBSK)
Eyüp Öztep (Merit Alsancak Yeşilova)
RifatSonatlı (Çanakkale TSK)
Can Pakin (Türk Ocağı Limasol)
Koray Gülçiçek (Düzkaya KOSK)
Can Polat İnceler (Türk Ocağı Limasol)
Suha Güngör (Miracle Değirmenlik SK)
Cem Demirbüker (Düzkaya KOSK)
Hicabi Demir (İncirli SK)
Eşref Özkul (Girne Halk Evi)
 
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.