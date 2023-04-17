Haftanın en karlısı Hamitköy

AKSA Süper Lig’de 26. Haftası oynanan 7 maçla tamamlanırken, şampiyonun belirlenmesi rötar yaptı.Liderlik koltuğunda oturanMağusa Türk Gücü haftayı beraberlikle tamamlayınca, en yakın takipçisi Cihangir ile puan farkı 11’e indi. Böylelikle de MTG şampiyonluğunu ilan edemedi. Cihangir, 3. sıradaki Mesarya ile puan farkını 8’e çıkardı.
Ligin alt sıralarında yer alan 6 takım arasında kazanan Hamitköy, haftanın kârlısı oldu. Hamitköy bire bir rakibi Türk Ocağı’nı mağlup ederken,play-out hattındaki Göçmenköy, Çetinkaya ve ChinaBazaar Gençlik Gücü haftayı puansız tamamladılar. Haftayı puansız geçen sonuncu Gönyeli’nin ligde kalma umutları iyice azaldı.
Ligde 26. haftada oynanan maçların 4’ünü ev sahibi takımların kazanırken, 1 maçı deplasman takımları kazanırken, 2 maç berabere tamamlandı.
Oynanan 7 maçta kale ağları 23 kez havalanırken, maç başına 3 gol ortalamasının üzerine çıkıldı.
Gol Krallığı yarışında Cihangir’den Muhittin Tümbül, Gençlik Gücü ağlarını bir kez havalandırarak, 2 haftalık suskunluğunu bozdu ve 24 gole yükselerek, zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.Yenicami’denSylla attığı golle 17 gole yükselerek Mağusa Türk Gücü‘nden MickaelPote ile koltuğu paylaştı. Şenol Şoför haftayı boş geçerek 16golde kaldı.
Aksa Süper Ligin 26. Haftasında sadece 19 sarı ve 1 kırmızı kart gösterilerek belki de bu sezonun en az kart gösterilen haftası oldu. Tek kırmızı kart MTG futbolcusu Mehmet Erol’a çıkarken, bu hafta Lefke-K.Kaymaklı maçında kart çıkmadı.
Haftanın Takımı: Merit A. Yeşilova
Lefkoşa’da oynanan karşılaşmada Yenicami karşısında iyi bir futbol sergileyen ve istediğini sahada uygulayarak kazanmasını bilen Yeşilova takımı haftanın takımı olmayı hak etti.
Haftanın futbolcusu: Toykan Hacet (Hamitköy)
Hamitköy, rakibi Türk Ocağı karşısında çok önemli bir galibiyet alırken, bu galibiyetin baş mimarı kaptan Toykan Hacet oldu. Hem takımını toparlayan hem de 2 gol atarak galibiyeti getiren isim oldu
Haftanın Teknik Direktörü: Toygar Davulcu(Cihangir)
Hafta içi oynanan kupa maçında mağlup olan takımı Cihangir’i iyi toparlayarak rakibi Gençlik Gücü’nün durumuna bakmaksızın kazanmayı bilen Cihangir teknik direktörü Toygar Davulcu haftanın teknik adamı olmayı hak etti.
Haftanın Hakemi: Hüseyin Eyyüpler (Yenicami – Alsancak Yeşilova)
Hüseyin Eyyüpler, Yenicami ile Alsancak Yeşilova arasında oynanan maçta pozisyonlara yakın olup, doğru kararlar üretirken, yardımcılarıyla da uyumluydu
Haftanın Kare Ası
Ozan (Doğan T.B) Sercan (Hamitköy) Mert (Y. Dumlupınar) Debuto (Mesarya)
Haftanın On Biri
Tolga (Hamitköy) Selçuk (Cihangir) Gökhan (Yeşilova),İsmail(Dumlupınar) Billy (MAY) Berke (Dumlupınar) Mustafa Kemal (DTB) Mustafa Salk(MTG) Fae (Hamitköy) Babacar (Cihangir) Hikmet (Dumlupınar)
AKSA Süper lig 26.hafta sonuçları
Yonpaş Dumlupınar-Gönyeli: 3 – 0
Doğan T.Birliği-Çetinkaya: 3 – 0
Yenicami-MeritA.Yeşilova : 1 – 2
Lefke-K.Kaymaklı: 1 – 1
Mesarya-MağusaT.Gücü 2 – 2
Hamitköy-Türk Ocağı 3 – 1
Cihangir-ChinaB.G.Gücü 4 – 0
AKSA Süper Lig 27.hafta programı
Çetinkaya – Lefke
M.A. Yeşilova – Doğan T. B.
Mağusa T. G – Göçmenköy
Türk Ocağı – Yenicami
Gönyeli – Mesarya
K.Kaymaklı – Cihangir
C. B Gençlik Gücü – Y. Dumlupınar
AKSA Süper Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Mağusa Türk Gücü
|25
|22
|2
|1
|77
|22
|55
|68
|2.
|Cihangir GSK
|25
|18
|3
|4
|59
|29
|30
|57
|3.
|Mesarya SK
|25
|14
|7
|4
|48
|24
|24
|49
|4.
|Doğan Türk Birliği
|25
|13
|6
|6
|56
|27
|29
|45
|5.
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|25
|13
|6
|6
|39
|28
|11
|45
|6.
|Yenicami AK
|26
|12
|7
|7
|50
|39
|11
|43
|7.
|Lefke TSK
|25
|10
|6
|9
|31
|30
|1
|36
|8.
|Merit Alsancak Yeşilova SK
|26
|9
|6
|11
|35
|44
|-9
|33
|9.
|Küçük Kaymaklı TSK
|25
|9
|4
|12
|32
|45
|-13
|31
|10.
|Türk Ocağı Limasol
|26
|7
|2
|17
|27
|43
|-16
|23
|11.
|Hamitköy ŞHSK
|26
|6
|3
|17
|30
|49
|-19
|21
|12.
|Göçmenköy İYSK
|25
|5
|5
|15
|33
|58
|-25
|20
|13.
|Çetinkaya TSK
|25
|5
|5
|15
|25
|52
|-27
|20
|14.
|ChinaBazaar Gençlik Gücü TSK
|25
|4
|7
|14
|27
|53
|-26
|19
|15.
|Gönyeli SK
|25
|2
|5
|18
|27
|70
|-43
|11