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Haftanın en karlısı Hamitköy

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Haftanın en karlısı Hamitköy
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AKSA SÜPER LİG 26. HAFTA PANORAMASI
 
AKSA Süper Lig’de 26. Haftası oynanan 7 maçla tamamlanırken, şampiyonun belirlenmesi rötar yaptı.Liderlik koltuğunda oturanMağusa Türk Gücü haftayı beraberlikle tamamlayınca, en yakın takipçisi Cihangir ile puan farkı 11’e indi. Böylelikle de MTG şampiyonluğunu ilan edemedi. Cihangir, 3. sıradaki Mesarya ile puan farkını 8’e çıkardı.
Ligin alt sıralarında yer alan 6 takım arasında kazanan Hamitköy, haftanın kârlısı oldu. Hamitköy bire bir rakibi Türk Ocağı’nı mağlup ederken,play-out hattındaki Göçmenköy, Çetinkaya ve ChinaBazaar Gençlik Gücü haftayı puansız tamamladılar. Haftayı puansız geçen sonuncu Gönyeli’nin ligde kalma umutları iyice azaldı.
Ligde 26. haftada oynanan maçların 4’ünü ev sahibi takımların kazanırken, 1 maçı deplasman takımları kazanırken, 2 maç berabere tamamlandı.
Oynanan 7 maçta kale ağları 23 kez havalanırken, maç başına 3 gol ortalamasının üzerine çıkıldı.
Gol Krallığı yarışında Cihangir’den Muhittin Tümbül, Gençlik Gücü ağlarını bir kez havalandırarak, 2 haftalık suskunluğunu bozdu ve 24 gole yükselerek, zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.Yenicami’denSylla attığı golle 17 gole yükselerek Mağusa Türk Gücü‘nden MickaelPote ile koltuğu paylaştı. Şenol Şoför haftayı boş geçerek 16golde kaldı.
Aksa Süper Ligin 26. Haftasında sadece 19 sarı ve 1 kırmızı kart gösterilerek belki de bu sezonun en az kart gösterilen haftası oldu. Tek kırmızı kart MTG futbolcusu Mehmet Erol’a çıkarken, bu hafta Lefke-K.Kaymaklı maçında kart çıkmadı.
 

Haftanın Takımı: Merit A. Yeşilova
Lefkoşa’da oynanan karşılaşmada Yenicami karşısında iyi bir futbol sergileyen ve istediğini sahada uygulayarak kazanmasını bilen Yeşilova takımı haftanın takımı olmayı hak etti.
 

Haftanın futbolcusu: Toykan Hacet (Hamitköy)
Hamitköy, rakibi Türk Ocağı karşısında çok önemli bir galibiyet alırken, bu galibiyetin baş mimarı kaptan Toykan Hacet oldu. Hem takımını toparlayan hem de 2 gol atarak galibiyeti getiren isim oldu
 

Haftanın Teknik Direktörü: Toygar Davulcu(Cihangir)
Hafta içi oynanan kupa maçında mağlup olan takımı Cihangir’i iyi toparlayarak rakibi Gençlik Gücü’nün durumuna bakmaksızın kazanmayı bilen Cihangir teknik direktörü Toygar Davulcu haftanın teknik adamı olmayı hak etti.
 

Haftanın Hakemi: Hüseyin Eyyüpler (Yenicami – Alsancak Yeşilova)
Hüseyin Eyyüpler, Yenicami ile Alsancak Yeşilova arasında oynanan maçta pozisyonlara yakın olup, doğru kararlar üretirken, yardımcılarıyla da uyumluydu
 
Haftanın Kare Ası
Ozan (Doğan T.B) Sercan (Hamitköy) Mert (Y. Dumlupınar) Debuto (Mesarya)
 
Haftanın On Biri
Tolga (Hamitköy) Selçuk (Cihangir) Gökhan (Yeşilova),İsmail(Dumlupınar) Billy (MAY) Berke (Dumlupınar) Mustafa Kemal (DTB) Mustafa Salk(MTG) Fae (Hamitköy) Babacar (Cihangir) Hikmet (Dumlupınar)
 
AKSA Süper lig 26.hafta sonuçları
Yonpaş Dumlupınar-Gönyeli: 3 – 0
Doğan T.Birliği-Çetinkaya: 3 – 0
Yenicami-MeritA.Yeşilova : 1 – 2
Lefke-K.Kaymaklı: 1 – 1
Mesarya-MağusaT.Gücü 2 – 2
Hamitköy-Türk Ocağı 3 – 1
Cihangir-ChinaB.G.Gücü 4 – 0
AKSA Süper Lig 27.hafta programı
Çetinkaya – Lefke
M.A. Yeşilova – Doğan T. B.
Mağusa T. G – Göçmenköy
Türk Ocağı – Yenicami
Gönyeli – Mesarya
K.Kaymaklı – Cihangir
C. B Gençlik Gücü – Y. Dumlupınar
 
 
AKSA Süper Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Mağusa Türk Gücü 25 22 2 1 77 22 55 68
2. Cihangir GSK 25 18 3 4 59 29 30 57
3. Mesarya SK 25 14 7 4 48 24 24 49
4. Doğan Türk Birliği 25 13 6 6 56 27 29 45
5. Yonpaş Dumlupınar TSK 25 13 6 6 39 28 11 45
6. Yenicami AK 26 12 7 7 50 39 11 43
7. Lefke TSK 25 10 6 9 31 30 1 36
8. Merit Alsancak Yeşilova SK 26 9 6 11 35 44 -9 33
9. Küçük Kaymaklı TSK 25 9 4 12 32 45 -13 31
10. Türk Ocağı Limasol 26 7 2 17 27 43 -16 23
11. Hamitköy ŞHSK 26 6 3 17 30 49 -19 21
12. Göçmenköy İYSK 25 5 5 15 33 58 -25 20
13. Çetinkaya TSK 25 5 5 15 25 52 -27 20
14. ChinaBazaar Gençlik Gücü TSK 25 4 7 14 27 53 -26 19
15. Gönyeli SK 25 2 5 18 27 70 -43 11
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