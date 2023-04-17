Haftanın en karlısı Hamitköy

AKSA SÜPER LİG 26. HAFTA PANORAMASIAKSA Süper Lig’de 26. Haftası oynanan 7 maçla tamamlanırken, şampiyonun belirlenmesi rötar yaptı.Liderlik koltuğunda oturanMağusa Türk Gücü haftayı beraberlikle tamamlayınca, en yakın takipçisi Cihangir ile puan farkı 11’e indi. Böylelikle de MTG şampiyonluğunu ilan edemedi. Cihangir, 3. sıradaki Mesarya ile puan farkını 8’e çıkardı.Ligin alt sıralarında yer alan 6 takım arasında kazanan Hamitköy, haftanın kârlısı oldu. Hamitköy bire bir rakibi Türk Ocağı’nı mağlup ederken,play-out hattındaki Göçmenköy, Çetinkaya ve ChinaBazaar Gençlik Gücü haftayı puansız tamamladılar. Haftayı puansız geçen sonuncu Gönyeli’nin ligde kalma umutları iyice azaldı.Ligde 26. haftada oynanan maçların 4’ünü ev sahibi takımların kazanırken, 1 maçı deplasman takımları kazanırken, 2 maç berabere tamamlandı.Oynanan 7 maçta kale ağları 23 kez havalanırken, maç başına 3 gol ortalamasının üzerine çıkıldı.Gol Krallığı yarışında Cihangir’den Muhittin Tümbül, Gençlik Gücü ağlarını bir kez havalandırarak, 2 haftalık suskunluğunu bozdu ve 24 gole yükselerek, zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.Yenicami’denSylla attığı golle 17 gole yükselerek Mağusa Türk Gücü‘nden MickaelPote ile koltuğu paylaştı. Şenol Şoför haftayı boş geçerek 16golde kaldı.Aksa Süper Ligin 26. Haftasında sadece 19 sarı ve 1 kırmızı kart gösterilerek belki de bu sezonun en az kart gösterilen haftası oldu. Tek kırmızı kart MTG futbolcusu Mehmet Erol’a çıkarken, bu hafta Lefke-K.Kaymaklı maçında kart çıkmadı.Lefkoşa’da oynanan karşılaşmada Yenicami karşısında iyi bir futbol sergileyen ve istediğini sahada uygulayarak kazanmasını bilen Yeşilova takımı haftanın takımı olmayı hak etti.Hamitköy, rakibi Türk Ocağı karşısında çok önemli bir galibiyet alırken, bu galibiyetin baş mimarı kaptan Toykan Hacet oldu. Hem takımını toparlayan hem de 2 gol atarak galibiyeti getiren isim olduHafta içi oynanan kupa maçında mağlup olan takımı Cihangir’i iyi toparlayarak rakibi Gençlik Gücü’nün durumuna bakmaksızın kazanmayı bilen Cihangir teknik direktörü Toygar Davulcu haftanın teknik adamı olmayı hak etti.Hüseyin Eyyüpler, Yenicami ile Alsancak Yeşilova arasında oynanan maçta pozisyonlara yakın olup, doğru kararlar üretirken, yardımcılarıyla da uyumluyduOzan (Doğan T.B) Sercan (Hamitköy) Mert (Y. Dumlupınar) Debuto (Mesarya)Tolga (Hamitköy) Selçuk (Cihangir) Gökhan (Yeşilova),İsmail(Dumlupınar) Billy (MAY) Berke (Dumlupınar) Mustafa Kemal (DTB) Mustafa Salk(MTG) Fae (Hamitköy) Babacar (Cihangir) Hikmet (Dumlupınar)Yonpaş Dumlupınar-Gönyeli: 3 – 0Doğan T.Birliği-Çetinkaya: 3 – 0Yenicami-MeritA.Yeşilova : 1 – 2Lefke-K.Kaymaklı: 1 – 1Mesarya-MağusaT.Gücü 2 – 2Hamitköy-Türk Ocağı 3 – 1Cihangir-ChinaB.G.Gücü 4 – 0Çetinkaya – LefkeM.A. Yeşilova – Doğan T. B.Mağusa T. G – GöçmenköyTürk Ocağı – YenicamiGönyeli – MesaryaK.Kaymaklı – CihangirC. B Gençlik Gücü – Y. Dumlupınar