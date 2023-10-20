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Gül: Yalova her maça kazanmak için çıkar

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Gül: Yalova her maça kazanmak için çıkar
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Niyazi Ergülen
Aksa 1. Lig ekibi Yalova Spor Kulübü A2 takımı kaptanı Aydın Gül, cumartesi günü oynayacakları Değirmenlik maçı öncesi açıklamalarda bulundu ve Yalova’nın her maça kazanmak için çıktığını vurguladı.
4 haftada 3 golü bulunan Gül, A2 takımının tüm futbolcularının her maça önem gösterdiklerini ve Yalova formasıyla A takımda mücadele etmek için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.
Aydın Gül taraftarlara da çağrıda bulunarak herkesi hafta sonu kendi sahalarında oynayacakları Değirmenlik maçına davet etti.
 
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