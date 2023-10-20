Gül: Yalova her maça kazanmak için çıkar

Niyazi Ergülen

Aksa 1. Lig ekibi Yalova Spor Kulübü A2 takımı kaptanı Aydın Gül, cumartesi günü oynayacakları Değirmenlik maçı öncesi açıklamalarda bulundu ve Yalova’nın her maça kazanmak için çıktığını vurguladı.

4 haftada 3 golü bulunan Gül, A2 takımının tüm futbolcularının her maça önem gösterdiklerini ve Yalova formasıyla A takımda mücadele etmek için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Aydın Gül taraftarlara da çağrıda bulunarak herkesi hafta sonu kendi sahalarında oynayacakları Değirmenlik maçına davet etti.

