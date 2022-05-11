Gözler Play-off ve Play-out maçlarında

Aksa Süper Lig play-out ve 1. Lig play-off ilk maçlarının 14 Mayıs Cumartesi oynanacağı programda tüm maçlar saat 17.00’de başlayacak

Futbolda 2021-22 AKSA Süper Lig ve Birinci Lig’de normal sezonun tamamlanmasının ardından gözler Play-out ve Play-off mücadelesine çevrildi.

İlk maçların 14 Mayıs Cumartesi oynanacağı programda tüm maçlar 17.00’de başlayacak. İlk maçların sahaları açıklanırken, iki ve üçüncü maçların sahaları henüz duyurulmadı.

Girne Halk Evi ve Binatlı’nın ardından Süper Lig’den düşecek son takımın belirleneceği Play-out ile Çetinkaya ve ChinaBazaar Gençlik Gücü’nün ardından Süper Lig’e yükselecek son takımın belirleneceği Play-off maçlarının programı ve görev yapacak hakemler şu şekilde:



14 Mayıs Cumartesi

AKSA Süper Lig Play-out 1. Maçlar

Atatürk Stadı: Türk Ocağı – Baf Ü. Yurdu (Utku Hamamcıoğlu)

Cihangir Stadı: Göçmenköy – Hamitköy (Turgay Misk)



AKSA Birinci Lig Play-off 1. Maçlar

100. Yıl Stadı: Gençler Birliği – Esentepe (Emre Öztaşlı)

Üner Berkalp Stadı: M. Değirmenlik – Karşıyaka (Serhan Şimşek)



18 Mayıs Çarşamba

AKSA Süper Lig Play-out 2. Maçlar

Türk Ocağı – Hamitköy

Göçmenköy – Baf Ü. Yurdu



AKSA Birinci Lig Play-off 2. Maçlar

Gençler Birliği – Karşıyaka

M. Değirmenlik - Esentepe



22 Mayıs Pazar

AKSA Süper Lig Play-out 3. Maçlar

Hamitköy – Baf Ü. Yurdu

Göçmenköy – Türk Ocağı



AKSA Birinci Lig Play-off 3. Maçlar

Karşıyaka – Esentepe

M. Değirmenlik – Gençler Birliği



AKSA Süper Lig Play-out Puan Durumu

TAKIMLAR P

1. Göçmenköy 20

2. Türk Ocağı Limasol 20

3. Hamitköy ŞHSK 18

4. Baf Ülkü Yurdu 11



AKSA 1.Lig Play-off Puan Durumu

TAKIMLAR P

1. Gençler Birliği 29

2. M. Değirmenlik 29

3. Karşıyaka 27

4. Esentepe 24

