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Gözler Play-off ve Play-out maçlarında

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Aksa Süper Lig play-out ve 1. Lig play-off ilk maçlarının 14 Mayıs Cumartesi oynanacağı programda tüm maçlar saat 17.00’de başlayacak

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Gözler Play-off ve Play-out maçlarında
Futbolda 2021-22 AKSA Süper Lig ve Birinci Lig’de normal sezonun tamamlanmasının ardından gözler Play-out ve Play-off mücadelesine çevrildi.
İlk maçların 14 Mayıs Cumartesi oynanacağı programda tüm maçlar 17.00’de başlayacak. İlk maçların sahaları açıklanırken, iki ve üçüncü maçların sahaları henüz duyurulmadı.
Girne Halk Evi ve Binatlı’nın ardından Süper Lig’den düşecek son takımın belirleneceği Play-out ile Çetinkaya ve ChinaBazaar Gençlik Gücü’nün ardından Süper Lig’e yükselecek son takımın belirleneceği Play-off maçlarının programı ve görev yapacak hakemler şu şekilde:
 
14 Mayıs Cumartesi
AKSA Süper Lig Play-out 1. Maçlar
Atatürk Stadı: Türk Ocağı – Baf Ü. Yurdu (Utku Hamamcıoğlu)
Cihangir Stadı: Göçmenköy – Hamitköy (Turgay Misk)
 
AKSA Birinci Lig Play-off 1. Maçlar
100. Yıl Stadı: Gençler Birliği – Esentepe (Emre Öztaşlı)
Üner Berkalp Stadı: M. Değirmenlik – Karşıyaka (Serhan Şimşek)
 
18 Mayıs Çarşamba
AKSA Süper Lig Play-out 2. Maçlar
Türk Ocağı – Hamitköy
Göçmenköy – Baf Ü. Yurdu
 
AKSA Birinci Lig Play-off 2. Maçlar
Gençler Birliği – Karşıyaka
M. Değirmenlik - Esentepe
 
22 Mayıs Pazar
AKSA Süper Lig Play-out 3. Maçlar
Hamitköy – Baf Ü. Yurdu
Göçmenköy – Türk Ocağı
 
AKSA Birinci Lig Play-off 3. Maçlar
Karşıyaka – Esentepe
M. Değirmenlik – Gençler Birliği
 
AKSA Süper Lig Play-out Puan Durumu
TAKIMLAR                P
1. Göçmenköy               20
2. Türk Ocağı Limasol  20
3. Hamitköy ŞHSK       18
4. Baf Ülkü Yurdu                 11
 
AKSA 1.Lig Play-off Puan Durumu
TAKIMLAR                P
1. Gençler Birliği           29
2. M. Değirmenlik         29
3. Karşıyaka                27
4. Esentepe                   24
 
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