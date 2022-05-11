Gözler Play-off ve Play-out maçlarında

Futbolda 2021-22 AKSA Süper Lig ve Birinci Lig’de normal sezonun tamamlanmasının ardından gözler Play-out ve Play-off mücadelesine çevrildi.
İlk maçların 14 Mayıs Cumartesi oynanacağı programda tüm maçlar 17.00’de başlayacak. İlk maçların sahaları açıklanırken, iki ve üçüncü maçların sahaları henüz duyurulmadı.
Girne Halk Evi ve Binatlı’nın ardından Süper Lig’den düşecek son takımın belirleneceği Play-out ile Çetinkaya ve ChinaBazaar Gençlik Gücü’nün ardından Süper Lig’e yükselecek son takımın belirleneceği Play-off maçlarının programı ve görev yapacak hakemler şu şekilde:
14 Mayıs Cumartesi
AKSA Süper Lig Play-out 1. Maçlar
Atatürk Stadı: Türk Ocağı – Baf Ü. Yurdu (Utku Hamamcıoğlu)
Cihangir Stadı: Göçmenköy – Hamitköy (Turgay Misk)
AKSA Birinci Lig Play-off 1. Maçlar
100. Yıl Stadı: Gençler Birliği – Esentepe (Emre Öztaşlı)
Üner Berkalp Stadı: M. Değirmenlik – Karşıyaka (Serhan Şimşek)
18 Mayıs Çarşamba
AKSA Süper Lig Play-out 2. Maçlar
Türk Ocağı – Hamitköy
Göçmenköy – Baf Ü. Yurdu
AKSA Birinci Lig Play-off 2. Maçlar
Gençler Birliği – Karşıyaka
M. Değirmenlik - Esentepe
22 Mayıs Pazar
AKSA Süper Lig Play-out 3. Maçlar
Hamitköy – Baf Ü. Yurdu
Göçmenköy – Türk Ocağı
AKSA Birinci Lig Play-off 3. Maçlar
Karşıyaka – Esentepe
M. Değirmenlik – Gençler Birliği
AKSA Süper Lig Play-out Puan Durumu
TAKIMLAR P
1. Göçmenköy 20
2. Türk Ocağı Limasol 20
3. Hamitköy ŞHSK 18
4. Baf Ülkü Yurdu 11
AKSA 1.Lig Play-off Puan Durumu
TAKIMLAR P
1. Gençler Birliği 29
2. M. Değirmenlik 29
3. Karşıyaka 27
4. Esentepe 24
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