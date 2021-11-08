Göz-Göz kabustan uyanamıyor

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon istediği ritmi yakalayamayan Göztepe'nin düşüşü sürüyor. Evindeki son 4 lig maçını kaybeden İzmir ekibi, son 8 maçta sadece 1 galibiyet alabildi

İttifak Holding Konyaspor'a 2-0 mağlup olan Göztepe'nin kötü gidişatı devam ediyor.

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 12 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan sarı kırmızılılar, 19. sıraya geriledi.

Sezona Ünal Karaman ile başlayan İzmir temsilcisinde, 4'üncü haftada göreve getirilen Nestor El Maestro da beklentileri karşılayamadı.

38 yaşındaki teknik adam ile 9 lig maçına çıkan Göztepe, 7 puanı hanesine yazdırdı. Son 8 haftada sadece 1 kez kazanan sarı kırmızılı ekip, evinde oynadığı son 4 lig mücadelesini de gol atamadan kaybetti.

Sahasında oynadığı 6 maçta 1 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan Göztepe, 3 puanla bu alanda ligin son sırasında yer alıyor.

6 deplasman maçında 6 puan toplayan İzmir temsilcisi, milli takım arasından sonra YukatelKayserispor'a konuk olacak.

