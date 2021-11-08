Göz-Göz kabustan uyanamıyor

İttifak Holding Konyaspor'a 2-0 mağlup olan Göztepe'nin kötü gidişatı devam ediyor.
Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 12 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan sarı kırmızılılar, 19. sıraya geriledi.
Sezona Ünal Karaman ile başlayan İzmir temsilcisinde, 4'üncü haftada göreve getirilen Nestor El Maestro da beklentileri karşılayamadı.
38 yaşındaki teknik adam ile 9 lig maçına çıkan Göztepe, 7 puanı hanesine yazdırdı. Son 8 haftada sadece 1 kez kazanan sarı kırmızılı ekip, evinde oynadığı son 4 lig mücadelesini de gol atamadan kaybetti.
Sahasında oynadığı 6 maçta 1 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan Göztepe, 3 puanla bu alanda ligin son sırasında yer alıyor.
6 deplasman maçında 6 puan toplayan İzmir temsilcisi, milli takım arasından sonra YukatelKayserispor'a konuk olacak.
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