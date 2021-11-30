Görneç’te Öğütçü ile yollar ayrıldı

Fırat Kasım başkanlığındaki Görneç yönetim kurulu, 11 haftada alınan kötü sonuçların ardından teknik adam Hamdi Öğütçü ile yolları ayırdı.
Yönetim dün öğle saatlerinde Hamdi Öğütçü ile bir toplantı yaparak takımın önünü açma adına yolları ayırma kararı aldı. Görneç Spor Kulübü başkan ve yönetimi kulübe vermiş olduğu emeklerinden dolayı Hamdi Öğütçü'ye teşekkür ederek bundan sonraki antrenörlük hayatında başarılar diledi.
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