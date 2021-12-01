Görneç’te görev Özçalışkan’ın

AKSA Birinci Ligde galibiyetle tanışmayan tek takım olan ve antrenör Hamdi Öğütçü ile yollarını ayıran Görneç’in yeni teknik adamı belli oldu.
Görneç’in yeni teknik adamı, Ali Özçalışkan oldu. Yıllarca Görneç’te teknik adamlık yapmış olan Ali Özçalışkan, takımla ilk antrenmanına dün çıktı.
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