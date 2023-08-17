Gönyeli’de yönetime taze kan

Gökhan KUZU
Bu sezon 1. Lig’de mücadele edecek olan Gönyeli Spor Kulübü’nde Hüseyin Ballı başkanlığındaki yönetimde değişim yaşandı.
Geçtiğimiz sezon yönetime gire Biray Deliceırmak, Musa Oytun ve Sanlı Çoban yönetimden ayrıldı. Ayrılan yöneticilerin yerlerine ise Oğuz Kulan ve İlkay Özdemirtaş yönetime katıldılar.
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