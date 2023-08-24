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Gönyeli, Mehmetçik’te kampa girdi

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Gönyeli, Mehmetçik’te kampa girdi
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Gökhan Kuzu
Birinci lig ekiplerinden Gönyeli ülke içinde kamp yaparak yeni sezon çalışmalarını sürdürüyor.
Karpaz bölgesindeki Mehmetçik’teki Çelebi Garden Otel’de teknik direktör Çağan Çerkez yönetiminde dün kampa giren Gönyeli takımı 24-28 Ağustos tarihlerinde Mehmetçik bölgesinde kamp çalışmalarını sürdürecek.
Gönyeli takımı dün akşamüzeri ilk çalışmasını Çağan Çerkez nezaretinde Mehmetçik Sahası’nda gerçekleştirdi.
 
 
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