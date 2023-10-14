Gönyeli, Geçitkale'yi dörtledi

Aksa 1. Lig’de zirve mücadelesi veren takımlardan Gönyeli konuk olduğu Geçitkale’yi 4-0 gibi farklı skorla mağlup ederek lideri takibe devam etti

Stat: Geçitkale Stadı

Hakemler: Mehmet Sezener, Halil Erdem Canaloğlu, Cenk Aras Özfutu

Geçitkale: Hasan, Erkal, Arif(Hamza), Çağdaş, Yekta, Hüseyin özbilen, Hüseyin Yeşilbaş(Çağrı), Emre(Rifat),Vedat(Enes), Cemil, İrfan.

Gönyeli: Okyanus, Metin, Erol, İbrahim Öksüzoğluları, Berkay, Cevdet(Süleyman), Ertuğrul(Anıl), Berkant(Ahmet), İbrahim Kaba(Denis ), Ahmet Can(Kahraman), İlyas

Goller: Dk. 45+1 ve 65 İlyas, Dk. 57 Erol, Dk. 69 Berkant(Gönyeli)



Aksa 1. Ligin 4. Haftasında ligin iki yeni ekibi Geçitkale ile Gönyeli’nin mücadelesinde konuk Gönyeli sahadan 4- 0 galip ayrılarak zirve mücadelesinde bende varım dedi.

Dk. 13 Organize gelişen Gönyeli atağında sağ kanatta topla buluşan İbrahim Kaba Geçitkale ceza sahasına girerken yaptığı şutu kaleci Hasan iki hamlede çizgiden çıkardı.

Dk. 16 Hızlı gelişen Geçitkale atağında orta alanda topla buluşan Cemil'in uzun pasında defans arkasında topla buluşan İrfan çaprazdan şutunda topu kaleci Okyanus kornere çeldi.

Dk.20 Gönyeli atağında topla buluşan Berkant'ın plase vuruşunda top yan direğe vurarak oyuna döndü.

Dk.45 +1 Gönyeli atağında sağ kanatta topla buluşan Ahmet Can son çizgiye inerek geriye kestiği topla buluşan İlyas vücut çalımıyla önünü açarak sol ayağıyla plase vuruşunda top sol köşeden ağlara gitti ve ilk yarı 0-1 şeklinde tamamlandı.

Dk. 47 Gönyeli atağında Geçitkale defansının uzaklaştıramadığı topla altı pas çizgisinde buluşan Ahmet Can'ın vuruşunda top kalecinin kucağında kaldı.

Dk. 57 Gönyeli'nin kullandığı köşe atışında iyi yükselen Erol'un kafa vuruşunda top kalecinin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. 0-2

Dk. 65 Gönyeli atağında Kahraman'ın son çizgiye inerek yaptığı ortada arka direkte İlyas ayak koyarak ağlara gönderdi. 0-3 Dk.

69 Hızlı gelişen Gönyeli atağında Defans arkasına atılan topla buluşan İlyas müsait pozisyonda bulunan Berkant'a topu bıraktı. O da plase bir vuruşla topu köşeden ağlarla buluşturdu. 0-4

DK.90 Geçitkale atağında Gönyeli ceza sahası üzerinde topla buluşan Cemil’in şutunu kaleci Okyanus çıkardı.

Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca Gönyeli rakibini, 4 – 0 mağlup ederek puanını 9 yaptı.

