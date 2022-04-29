Gönyeli, Binatlı’yı 1. Lig’e yolcu etti

STAT: Gönyeli Stadı
HAKEMLER: Ferhat Tuna, İsmail Egeli, Cenk Aras Özfuttu
GÖNYELİ: Kemal Bağbal, Isaac Owusu, Talat Dağer, Ahmet Can Temel, Rıdvan Okur, Kahraman Dönmez, Şükrü Erdoğan, Sampson Agoha, Ahmet Hatay, Ulaş Candanal, Süleyman Aksaç
BİNATLI: Yunus Yeşilırmak, Arda Ünalan, Sertaç Özbil, Mehmet Neşe, Hasan Ağaç, Mustafa Süzgen, Mehmet Bahattin Zaim, Hüseyin Tomak, Fikri Arslan, Süleyman Şengül, Erdem Zekioğulları
GOLLER: Dk.2 ve 24 Sampson Agoha, Dk.25 Şükrü Erdoğan (Gönyeli) – Dk.27 Mehmet Neşe (Binatlı)
KIRMIZI KART: Dk.45 Sampson Agoha (Gönyeli)
AKSA Süper Lig’in 29. haftasında Gönyeli ile Binatlı karşılaştı. Gönyeli Stadı’nda yer alan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1’lik skorla kazanırken Binatlı, Girne Halk Evi’nin ardından ligden direkt düşen ikinci takım oldu.
Gönyeli’ye galibiyeti getiren golleri 3 ve 24. dakikalarda Sampson Agoha ile 25. dakikada Şükrü Erdoğan kaydetti. Binatlı’nın maçtaki tek sayısı 27. dakikada Mehmet Neşe’den geldi.
Gönyeli’de ayrıca 45. dakikada rakibine topsuz alanda yaptığı müdahale sonrasında Agoha kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla birlikte Gönyeli puanını 49’a çıkarırken, Binatlı ise 16 puanda kaldı ve ligin bitimine 1 hafta kala Birinci Lig’e düşen 2.ci takım oldu.
(Fotoğraf: Gökhan Kuzu)
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.