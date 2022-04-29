Gönyeli, Binatlı’yı 1. Lig’e yolcu etti

Süper Lig’de kalma adına son hamlelerini oynayan Binatlı konuk olduğu Gön yeli karşısında sahadan 3-1 mağlup ayrılarak 1. Lig’e düşen ikinci takım oldu

STAT: Gönyeli Stadı

HAKEMLER: Ferhat Tuna, İsmail Egeli, Cenk Aras Özfuttu

GÖNYELİ: Kemal Bağbal, Isaac Owusu, Talat Dağer, Ahmet Can Temel, Rıdvan Okur, Kahraman Dönmez, Şükrü Erdoğan, Sampson Agoha, Ahmet Hatay, Ulaş Candanal, Süleyman Aksaç

BİNATLI: Yunus Yeşilırmak, Arda Ünalan, Sertaç Özbil, Mehmet Neşe, Hasan Ağaç, Mustafa Süzgen, Mehmet Bahattin Zaim, Hüseyin Tomak, Fikri Arslan, Süleyman Şengül, Erdem Zekioğulları

GOLLER: Dk.2 ve 24 Sampson Agoha, Dk.25 Şükrü Erdoğan (Gönyeli) – Dk.27 Mehmet Neşe (Binatlı)

KIRMIZI KART: Dk.45 Sampson Agoha (Gönyeli)



AKSA Süper Lig’in 29. haftasında Gönyeli ile Binatlı karşılaştı. Gönyeli Stadı’nda yer alan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1’lik skorla kazanırken Binatlı, Girne Halk Evi’nin ardından ligden direkt düşen ikinci takım oldu.

Gönyeli’ye galibiyeti getiren golleri 3 ve 24. dakikalarda Sampson Agoha ile 25. dakikada Şükrü Erdoğan kaydetti. Binatlı’nın maçtaki tek sayısı 27. dakikada Mehmet Neşe’den geldi.

Gönyeli’de ayrıca 45. dakikada rakibine topsuz alanda yaptığı müdahale sonrasında Agoha kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Gönyeli puanını 49’a çıkarırken, Binatlı ise 16 puanda kaldı ve ligin bitimine 1 hafta kala Birinci Lig’e düşen 2.ci takım oldu.



(Fotoğraf: Gökhan Kuzu)

