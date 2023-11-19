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Göçmenköy, Mesarya’yı, eskileriyle vurdu

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Göçmenköy Mesarya’yı, Mesarya’nın eski futbolcuları İbrahim Çıdamlı ve Remzi’nin golleriyle mağlup edip üst sıralardaki yerini sağlamlaştırdı

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Göçmenköy, Mesarya’yı, eskileriyle vurdu
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Stat: Lefkoşa Atatürk Stadı
Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Halil Atlar, Serdar Gürpınar
Göçmenköy: Mehmet Özeralp, Bilal, Bayram (90.Dk Hüseyin Çıdamlı), Reşit, İbrahim Çıdamlı, Remzi (87.Dk Mustafa İnanç), Arda, Samet, Kadir (90.DK Mahmut Amasyalı), Toure (77.Dk Bekir), Debouto
Mesarya: Ercan, Mustafa, Okan (46.Dk Çağlar), Tacettin (84.Dk Ahmet Can), Salahi (87.Dk Eren), Emrecan, Mert, Abdullah, Yusuf, Lukman, Juan Felipe (80.Dk Mehmetali)
Goller: 2.Dk (P) İbrahim Çıdamlı, 8 ve 85.Dk Remzi (Göçmenköy)- 22.Dk Lukman (Mesarya)
 
Aksa Süper Ligin 9. Hafta karşılaşmasında Göçmenköy, Mesarya’yı Lefkoşa Atatürk Stadında konuk etti.
Dk 1 Göçmenköy atağında Arda Sözcü ceza sahası içerisinde düşürüldü. Kazanılan penaltı vuruşunu kullanan İbrahim Çıdamlı topu filelere gönderdi 1 – 0
Dk 8 Göçmenköy atağında Arda Sözcü’nün pasında topla buluşan Remzi topu filelere gönderdi 2 – 0
Dk 22 Mesarya’dan Abdullah’ın sert vuruşunda kaleci Mehmet’in kornere çeldiği top sonrasında Mustafa’nın kullandığı köşe vuruşunda Lukman topu kafayla filelere gönderdi. 2 – 1
Dk 53 Göçmenköy’de maçın etkili ismi Arda’nın vuruşunda kaleci Ercan’ın parmaklarıyla dokunduğu top, direğe de çarpıp dışarı gitti.
Dk 86 İbrahim Çıdamlı’nın pasında Remzi topu filelere gönderip, skoru belirledi 3 – 1
 
Foto: Göçmenköy
 
AKSA Süper Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Cihangir GSK 9 9 0 0 24 7 17 27
2. Mağusa Türk Gücü 9 8 0 1 34 9 25 24
3. Yonpaş Dumlupınar TSK 9 8 0 1 23 7 16 24
4. Göçmenköy İYSK 9 5 2 2 19 12 7 17
5. Yenicami AK 9 5 1 3 22 20 2 16
6. Doğan Türk Birliği 9 4 3 2 19 10 9 15
7. Çetinkaya TSK 9 4 1 4 15 15 0 13
8. China Bazaar Gençlik Gücü TSK 9 4 1 4 18 19 -1 13
9. Lefke TSK 9 3 2 4 9 11 -2 11
10. Miracle Karşıyaka ASK 9 2 4 3 14 16 -2 10
11. Alsancak Yeşilova SK 9 3 1 5 13 16 -3 10
12. Mesarya SK 9 3 0 6 10 17 -7 9
13. Pera L. Gençler Birliği SK 9 2 1 6 12 27 -15 7
14. Küçük Kaymaklı TSK 9 1 2 6 10 22 -12 5
15. Türk Ocağı Limasol 9 0 3 6 9 21 -12 3
16. Yeniboğaziçi DSK 9 0 1 8 10 32 -22 1
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