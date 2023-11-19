Göçmenköy, Mesarya’yı, eskileriyle vurdu

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Halil Atlar, Serdar Gürpınar
Göçmenköy: Mehmet Özeralp, Bilal, Bayram (90.Dk Hüseyin Çıdamlı), Reşit, İbrahim Çıdamlı, Remzi (87.Dk Mustafa İnanç), Arda, Samet, Kadir (90.DK Mahmut Amasyalı), Toure (77.Dk Bekir), Debouto
Mesarya: Ercan, Mustafa, Okan (46.Dk Çağlar), Tacettin (84.Dk Ahmet Can), Salahi (87.Dk Eren), Emrecan, Mert, Abdullah, Yusuf, Lukman, Juan Felipe (80.Dk Mehmetali)
Goller: 2.Dk (P) İbrahim Çıdamlı, 8 ve 85.Dk Remzi (Göçmenköy)- 22.Dk Lukman (Mesarya)
Aksa Süper Ligin 9. Hafta karşılaşmasında Göçmenköy, Mesarya’yı Lefkoşa Atatürk Stadında konuk etti.
Dk 1 Göçmenköy atağında Arda Sözcü ceza sahası içerisinde düşürüldü. Kazanılan penaltı vuruşunu kullanan İbrahim Çıdamlı topu filelere gönderdi 1 – 0
Dk 8 Göçmenköy atağında Arda Sözcü’nün pasında topla buluşan Remzi topu filelere gönderdi 2 – 0
Dk 22 Mesarya’dan Abdullah’ın sert vuruşunda kaleci Mehmet’in kornere çeldiği top sonrasında Mustafa’nın kullandığı köşe vuruşunda Lukman topu kafayla filelere gönderdi. 2 – 1
Dk 53 Göçmenköy’de maçın etkili ismi Arda’nın vuruşunda kaleci Ercan’ın parmaklarıyla dokunduğu top, direğe de çarpıp dışarı gitti.
Dk 86 İbrahim Çıdamlı’nın pasında Remzi topu filelere gönderip, skoru belirledi 3 – 1
Foto: Göçmenköy
AKSA Süper Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Cihangir GSK
|9
|9
|0
|0
|24
|7
|17
|27
|2.
|Mağusa Türk Gücü
|9
|8
|0
|1
|34
|9
|25
|24
|3.
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|9
|8
|0
|1
|23
|7
|16
|24
|4.
|Göçmenköy İYSK
|9
|5
|2
|2
|19
|12
|7
|17
|5.
|Yenicami AK
|9
|5
|1
|3
|22
|20
|2
|16
|6.
|Doğan Türk Birliği
|9
|4
|3
|2
|19
|10
|9
|15
|7.
|Çetinkaya TSK
|9
|4
|1
|4
|15
|15
|0
|13
|8.
|China Bazaar Gençlik Gücü TSK
|9
|4
|1
|4
|18
|19
|-1
|13
|9.
|Lefke TSK
|9
|3
|2
|4
|9
|11
|-2
|11
|10.
|Miracle Karşıyaka ASK
|9
|2
|4
|3
|14
|16
|-2
|10
|11.
|Alsancak Yeşilova SK
|9
|3
|1
|5
|13
|16
|-3
|10
|12.
|Mesarya SK
|9
|3
|0
|6
|10
|17
|-7
|9
|13.
|Pera L. Gençler Birliği SK
|9
|2
|1
|6
|12
|27
|-15
|7
|14.
|Küçük Kaymaklı TSK
|9
|1
|2
|6
|10
|22
|-12
|5
|15.
|Türk Ocağı Limasol
|9
|0
|3
|6
|9
|21
|-12
|3
|16.
|Yeniboğaziçi DSK
|9
|0
|1
|8
|10
|32
|-22
|1