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Göçmen, ikinci devrede Pulya’yı avladı

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Süper Ligin ilk haftasında Göçmenköy konuk ettiği Yeniboğaziçi karşısında ilk devrede gol bulamazken, ikinci devrede attığı üç gol ile sahadan 3 – 0 galip ayrılarak sezona iyi bir başlangıç yapmış oldu

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Göçmen, ikinci devrede Pulya’yı avladı
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Stadyum: Lefkoşa Atatürk Stadı
Hakemler: Ferhat Tuna,Serdar Gürpınar, İbrahim Katmer
Göçmenköy: Mehmet Özeralp, İbrahim (90.Dk Mahmut Amasyalı), Mahmut İneci, Kadir, Bilal, Alattin, Bayram(87.Dk Mustafa), Toure, Debouto(71.Dk Reşit), Remzi, Samet(71.Dk Arda)
Yeniboğaziçi: Remzi Rıylı, Mehmet Göçben(76.Dk Osman), Ali, Berkem (12.Dk Eray), Burçin(67.Dk Mevlüt), Olgun, Zübeyir (67.Dk Ahmet), Ussumane, Umar, Ramadan (67.Dk Mehmet Çağakan),Turgut
Goller:58.Dk Samet,87.Dk Remzi 90.Dk İbrahim Çıdamlı(Göçmenköy)
 
Aksa Süper Ligin açılış haftasında Lefkoşa takımlarından Göçmenköy konuk ettiği Süper Ligin yeni ekiplerinden Yeniboğaziçi’nin ikinci devrede bulduğu gollerle 3 – 0 mağlup ederek sezon galibiyetle başladı.
20.Dk: Göçmenköy atağında Remzi’nin indirdiği topu sol kanattan alan Toure çaprazdan ceza alanına girdi ve vuruşunu yaptı ancak top az farkla dışarıya gitti.
34.Dk: Göçmenköy atağında Toure ceza yayı üzerinde rakiplerinden sıyrılıp vuruşunu yaptı ancak top az farkla dışarıya gitti.
41.Dk: Göçmenköy atağında Remzi ile paslaşan Toure ceza alanında topu kontrol edip vuruşunu yaptı ancak kaleci Remzi gole izin vermedi.
45.Dk: Yeniboğaziçi atağında Ramadan ceza alanı dışından vuruşunu yaptı ancak kaleci Mehmet gole izin vermedi
58.Dk: Yeniboğaziçi savunmasının hatasında topu alan Samet sağdan ceza alanına girdi ve kaleci Remzi’den de sıyrılıp vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. Göçmenköy 1-0 Yeniboğaziçi
60.Dk: Yeniboğaziçi’nde Ramadan’ın hatasında topu alan Samet hızla rakip ceza alanına girdi ve kaleci Remzi ile karşı karşıya kaldı ancak kötü bir vuruşla topu dışarıya gönderdi.
85.Dk: Göçmenköy atağında Bayram’ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Remzi vuruşunda topu filelere gönderdi. Göçmenköy 2-0 Yeniboğaziçi
90.Dk: Göçmenköy atağında Arda’nın pasıyla topla buluşan İbrahim Çıdamlı vuruşunda topu filelere gönderdi. Göçmenlöy 3-0 Yeniboğaziçi
 
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