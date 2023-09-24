Göçmen, ikinci devrede Pulya’yı avladı

Süper Ligin ilk haftasında Göçmenköy konuk ettiği Yeniboğaziçi karşısında ilk devrede gol bulamazken, ikinci devrede attığı üç gol ile sahadan 3 – 0 galip ayrılarak sezona iyi bir başlangıç yapmış oldu

Stadyum: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Ferhat Tuna,Serdar Gürpınar, İbrahim Katmer

Göçmenköy: Mehmet Özeralp, İbrahim (90.Dk Mahmut Amasyalı), Mahmut İneci, Kadir, Bilal, Alattin, Bayram(87.Dk Mustafa), Toure, Debouto(71.Dk Reşit), Remzi, Samet(71.Dk Arda)

Yeniboğaziçi: Remzi Rıylı, Mehmet Göçben(76.Dk Osman), Ali, Berkem (12.Dk Eray), Burçin(67.Dk Mevlüt), Olgun, Zübeyir (67.Dk Ahmet), Ussumane, Umar, Ramadan (67.Dk Mehmet Çağakan),Turgut

Goller:58.Dk Samet,87.Dk Remzi 90.Dk İbrahim Çıdamlı(Göçmenköy)



Aksa Süper Ligin açılış haftasında Lefkoşa takımlarından Göçmenköy konuk ettiği Süper Ligin yeni ekiplerinden Yeniboğaziçi’nin ikinci devrede bulduğu gollerle 3 – 0 mağlup ederek sezon galibiyetle başladı.

20.Dk: Göçmenköy atağında Remzi’nin indirdiği topu sol kanattan alan Toure çaprazdan ceza alanına girdi ve vuruşunu yaptı ancak top az farkla dışarıya gitti.

34.Dk: Göçmenköy atağında Toure ceza yayı üzerinde rakiplerinden sıyrılıp vuruşunu yaptı ancak top az farkla dışarıya gitti.

41.Dk: Göçmenköy atağında Remzi ile paslaşan Toure ceza alanında topu kontrol edip vuruşunu yaptı ancak kaleci Remzi gole izin vermedi.

45.Dk: Yeniboğaziçi atağında Ramadan ceza alanı dışından vuruşunu yaptı ancak kaleci Mehmet gole izin vermedi

58.Dk: Yeniboğaziçi savunmasının hatasında topu alan Samet sağdan ceza alanına girdi ve kaleci Remzi’den de sıyrılıp vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. Göçmenköy 1-0 Yeniboğaziçi

60.Dk: Yeniboğaziçi’nde Ramadan’ın hatasında topu alan Samet hızla rakip ceza alanına girdi ve kaleci Remzi ile karşı karşıya kaldı ancak kötü bir vuruşla topu dışarıya gönderdi.

85.Dk: Göçmenköy atağında Bayram’ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Remzi vuruşunda topu filelere gönderdi. Göçmenköy 2-0 Yeniboğaziçi

90.Dk: Göçmenköy atağında Arda’nın pasıyla topla buluşan İbrahim Çıdamlı vuruşunda topu filelere gönderdi. Göçmenlöy 3-0 Yeniboğaziçi

Lefkoşa Atatürk StadıFerhat Tuna,Serdar Gürpınar, İbrahim KatmerMehmet Özeralp, İbrahim (90.Dk Mahmut Amasyalı), Mahmut İneci, Kadir, Bilal, Alattin, Bayram(87.Dk Mustafa), Toure, Debouto(71.Dk Reşit), Remzi, Samet(71.Dk Arda)Remzi Rıylı, Mehmet Göçben(76.Dk Osman), Ali, Berkem (12.Dk Eray), Burçin(67.Dk Mevlüt), Olgun, Zübeyir (67.Dk Ahmet), Ussumane, Umar, Ramadan (67.Dk Mehmet Çağakan),Turgut58.Dk Samet,87.Dk Remzi 90.Dk İbrahim Çıdamlı(Göçmenköy)Aksa Süper Ligin açılış haftasında Lefkoşa takımlarından Göçmenköy konuk ettiği Süper Ligin yeni ekiplerinden Yeniboğaziçi’nin ikinci devrede bulduğu gollerle 3 – 0 mağlup ederek sezon galibiyetle başladı.20.Dk: Göçmenköy atağında Remzi’nin indirdiği topu sol kanattan alan Toure çaprazdan ceza alanına girdi ve vuruşunu yaptı ancak top az farkla dışarıya gitti.34.Dk: Göçmenköy atağında Toure ceza yayı üzerinde rakiplerinden sıyrılıp vuruşunu yaptı ancak top az farkla dışarıya gitti. 41.Dk: Göçmenköy atağında Remzi ile paslaşan Toure ceza alanında topu kontrol edip vuruşunu yaptı ancak kaleci Remzi gole izin vermedi.45.Dk: Yeniboğaziçi atağında Ramadan ceza alanı dışından vuruşunu yaptı ancak kaleci Mehmet gole izin vermedi58.Dk: Yeniboğaziçi savunmasının hatasında topu alan Samet sağdan ceza alanına girdi ve kaleci Remzi’den de sıyrılıp vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. Göçmenköy 1-0 Yeniboğaziçi60.Dk: Yeniboğaziçi’nde Ramadan’ın hatasında topu alan Samet hızla rakip ceza alanına girdi ve kaleci Remzi ile karşı karşıya kaldı ancak kötü bir vuruşla topu dışarıya gönderdi.85.Dk: Göçmenköy atağında Bayram’ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Remzi vuruşunda topu filelere gönderdi. Göçmenköy 2-0 Yeniboğaziçi90.Dk: Göçmenköy atağında Arda’nın pasıyla topla buluşan İbrahim Çıdamlı vuruşunda topu filelere gönderdi. Göçmenlöy 3-0 Yeniboğaziçi