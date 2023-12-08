Girne’de Doğan farkı

Aksa Süper Ligin 12. Haftasının açılış maçında Girne’de oynanan Leymosun derbisini Türk Ocağı’nı 3 – 0 mağlup eden Doğan Türk Birliği kazandı

Mete Adanır StadıKerem Eran, Hakan Gök, Ahmet GençHüseyin E. Tutuş, Mustafa, İlker Ertaç, Can(Tuğberk), Musa, Ousman Sillah, Mahmut Hikmet, Eyyüp, Cephas Doku(Ümit).Ozan, Ahmet Sönmez, Emre(Yusuf), Ali(Ufuk), Emin, Selim(Mustafa Kemal), Joseph Dodoo(Arseven), Koral Saymaz, Arda, Farouk, Kenan (Orgill)Dk.38 ve 45 Farouk Dadzie (DTB), Dk. 81 Arda90+4 Eyüp Öztep (TOL)Aksa Süper Ligi’nin 12. Haftasının açılış maçında karşı karşıya gelen iki Girne ekibi Türk Ocağı ile Doğan T. Birliği arasındaki mücadelenin galibi 3-0’lık skorla Doğan T. Birliği oldu.Mete Adanır Stadı’nda saat 19.00’da başlaması planlanan mücadele kuzey kale tarafına bakan aydınlatma direklerinden birinin arızası nedeniyle 21 dakika geç başladı. Işık sorununu Kıb-Tek çalışanları çözdü.Mücadelenin ilk yarısında her iki takım kontrollü bir oyun oynarken karşılıklı ataklarla birbirlerini denediler.İlk 30 dakika sonrasında oyunda üstünlüğü ele geçiren Doğan Türk Birliği 38 ve 45’inci dakikalarda Farouk Dadzie’nin attığı gollerle ilk devreyi 2 – 0 önde kapattı.İkinci devrede saha zeminin ağırlaşmasıyla birlikte takımlar pozisyon bulmakta zorlandılar.81. dakikada Doğan Türk Birliği’nden Arda attığı golle maçın 90 dakikası 3-0’lık skorla Doğan Türk Birliği üstünlüğü ile sona erdi. Türk Ocağı’nda Eyüp Öztep 90+4’üncü dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.Bu sonucun ardından Doğan Türk Birliği puanını 21 yaparken Türk Ocağı 6 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta Doğan Türk Birliği, Küçük Kaymaklı’yı konuk edecek. Türk Ocağı ise Yeniboğaziçi’ne konuk olacak.