GG’ye yan bakılmıyor

Süper Ligin 2. haftasının kapanış maçında ilk haftanın galip takımları Gençlik Gücü ile Yenicami arasındaki mücadeleyi G.G 4 -1 kazanarak, ilk haftanın ardından 2. Haftayı da ayni skorla galip bitirdi

Stat: Atatürk StadıHakemler: İsmail Ercan, Emre Çevikdal, Yusuf AtlarC. B. Gençlik Gücü: Kemal, Çağrı(Ali Akbulut), Necati, Ahmet, İbrahim, Mustafa, Arif(Fofana), Abu Dumbuya, Hasan(Ali Öztürk), İbrahim Köse(Ümitcan), DioufYenicami: İdris, Yasin(Mahmut), Karan, Ali, Görkem(Barış(Fikret), Samet, İrfan(Hascan), Man Dagmo, Remzi, Hüseyin(Asrın), Mpanzu.Goller: Dk. 8 Hasan Akkuyu, Dk. 39 Arif, Dk.67 Diouf, Dk. 76 Fofana (Gençlik Gücü, Dk. 90+3 Dangmo (Yenicami)K.Kart: Dk.69 Ahmet Sönmez (GG), Dk. 84Asrın(Yenicami)Aksa Süper Ligin 2. Haftasının kapanış maçında Lefkoşa ekipleri C. B. Gençlik Gücü ile Yenicami Atatürk Stadı’nda karşı karşıya geldiler.Karşılaşmada 3 kırmızı kart, 2 penaltı ve 5 gol olurken, Gençlik Gücü rakibi Yenicami’yi 4 – 1 mağlup ederek 2. haftayı da lider tamamladı.Maça iyi başlayan Gençlik Gücü takımı aradığı golü de erken buldu.18. Dk. Gençlik Gücü Hasan Akkuyu’nun ayağından bulduğu golle 1 – 0 öne geçti.28. Dk. Yenicami kazandığı penaltı atışını Remzi ile kullanırken, kaleci Kemal gole izin vermedi.Gençlik Gücü’nün 38’inci dakikada kazandığı penaltı atışı tartışmaları da beraberinde getirdi. Ceza alanına henüz girerken İbrahim Köse yerde kalırken hakem İsmail Ercan önce atışın dışarda olduğunu belirtti, ardından yardımcısının uyarısı sonrası penaltı kararı verdi. 39’uncu dakikada Arif Uysal penaltıyı gole çevirerek skoru 2-0 yaptı.54. Dk.Yenicami bir kez daha elle oynama gerekçesi ile penaltı atışı kazandı. Oyuna ikinci yarıda dahil olan Asrın’ın vuruşunu Kemal bir kez daha önleyerek rakibine gol şansı vermedi.67. Dk.GG atağında Yenicami defansından Yasin Açıkel’in hatasında topla buluşan Diouf klaeciyi geçerek çaprazdan topu boş kaleye gönderdi. 3 – 069. Dk. Ahmet Sönmez rakibine yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarı kartla Gençlik Gücü’nü on kişi bıraktı.76’ncı dakikada oyuna sonradan dahil olan Fofana, sağdan gelen ortaya ayak koyarak kaleye gönderdi. Kaleci İdris’in hatası nedeniyle top direk dibinden ağlara gitti. 4 – 084’üncü dakikada bir pozisyon sonrası yaşanan tartışmada oyuna ikinci yarı başında dahil olan Asrın Sönmez kırmızı kart görürken bu kez Yenicami on kişi kaldı.90+4’üncü dakikada gelişen Yenicami atağında Ngnowa düzgün bir vuruşla maçın skorunu 4-1 olarak tayin etti. Bu sonucun ardından China Bazaar Gençlik Gücü 6 puan ve averaj farkı ile ikinci haftayı lider olarak tamamladı. Yenicami ise 3 puanda kaldı