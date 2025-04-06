AKSA Birinci Lig’in 26’ncı haftasının dikkat çeken maçında ligin formda ekibi Binatlı, lider Mormenekşe’yi konuk etti.

Üner Berkalp Stadı’ndaki mücadeleyi 3-2 kazanan Binatlı hem üst üste 7’nci galibiyetini alarak çıkışını sürdürdü, hem de Mormenekşe’ye 6 maç sonra mağlubiyet yaşattı.

Binatlı’nın galibiyet sayıları 1’inci dakikada Bekir Yıldız, 14’üncü dakikada Ferhat Şenses ve 57’nci dakikada Erdem Zekioğulları’ndan geldi. Mormenekşe’nin gollerini 45’nci dakikada Erhan Durmaz ve 90’ıncı dakikada Aziz Topel Duyuran kaydetti.

Bu sonucun ardından Binatlı 41 puana yükselirken, Mormenekşe 55 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta Binatlı, Northernland Dipkarpaz’a konuk olacak. Mormenekşe ise Mustafa Hacıali Yılmazköy’ü konuk edecek.