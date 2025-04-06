Stat: Yeniboğaziçi Mehmet Ergün Osman Stadı

Hakemler: Tufan Çerçioğlu, Cenk Aras Özfutu, Halil Erdem Canaloğlu

Yeniboğaziçi: Emre, Enes(İsmail), Ali, Ahmet, Süleyman, Hasan(Fevzi), Eli Amir, Kenan(Berat), Serhat(Enes), Mustafa, Ramadan(İbrahim).

Yalova: Övgü, Erkan(Cengiz), Hasip(Eren), Sergülen, Civan, Kemal(Arda), Doğukan Kurt, Behiç, Doğukkan Sağlam, İbrahim, Cenkay(Arda).

Goller: Dk. 39 Serhat, Dk. 55 Ramadan ve Dk. 61 Ali (Yeniboğaziçi)

İbrahim DALOĞLU

Aksa 1. Lig’de hem üst sıraları hem de alt sıraları ilgilendiren mücadelede Yeniboğaziçi ile Yalova karşılaştılar.

Liderin takipçisi Yeniboğaziçi rahat bir maç sonunda sahadan 3 – 0’lıknet skorla galip ayrılarak 2. Sıradaki yerini korudu.

Karşılaşmanın ilk yarım saati orta alan mücadelesi seklinde geçerken takımlar net pozisyon bulamadılar.

Dk. 29 Yalova atağında Yeniboğaziçi ceza sahası önünde topla buluşan Cenkay’ın ara pasında sol çaprazda topla buluşan İbrahim önünü boşaltarak şutunda kaleci Emre gole izin vermedi.

Dk.37 Hızlı gelişen Yeniboğaziçi atağında sol kanatta Eli Amir’in güzel pasıyla defans arkasında topla buluşan Kenan kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunda kaleci Övgü topu ayaklarıyla çıkardı.

Dk. 39 Yine hızlı gelişen Yeniboğaziçi atağında Ramazan’ın Yalova defansının arkasına attığı topa hareketlenen Serhat kalecinin üzerinde aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0 İlk devrede bu skorla sona erdi.

Dk.47 Yeniboğaziçi atağında sağ kanatta topla buluşan Mustafa’nın ortasında arka direkte topla buluşan Serhat’ın şutunda top az farkla üstten auta gitti.

Dk.55 Yalova’nın gol için takım olarak yüklendiği sırada orta alanda topu kapan Kenan boşta olan Ramadan’ı topla buluşturdu. Ramadan da topla birlikte Yalova ceza sahasına kadar giderek plase bir vuruşla topu kalecinin altından ağlara gönderdi. 2 – 0

Dk. 61 Yeniboğaziçi’nin kazandığı kornerde defanstan dönen topla buluşan Enes’in ortasında Ali vole bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-0

Geriye kalan dakikalarda her iki takımında skoru koruma adına rölantide bir tempoda oynamasıyla gol pozisyonu üretmeyince maç 3 – 0 Yeniboğaziçi üstünlüğünde tamamlandı.

Bu skorla Yeniboğaziçi puanını 48 yaparak 2. Sıradaki yerini korurken, Yalova 38 puanla 10. Sırada kaldı.