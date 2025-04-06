Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u ağırladı.

İlk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta kazanan taraf 4-1'lik skorla Fenerbahçe oldu.

Galatasaray'ın BAY geçtiği haftada kazanan Fenerbahçe, puan farkını 3'e indirdi.

Trabzonspor maçın ilk yarısını 45+4. dakikada Draguş'un attığı golle 1-0 önde kapattı. İkinci yarı başında oyuna dahil olan Anderson Talisca maçın kaderini değiştirdi.

İkinci yarıda daha etkili görüntü sergileyen Fenerbahçe maçı 4-1 kazandı. Gollerin üçü Anderson Talisca'dan, biri ise Skriniar'dan geldi.

Bununla birlikte Galatasaray 71 puanla liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe 68 puanla ikinci sırada yer aldı. Trabzonspor ise 36 puanla 11. sırada kaldı.

2016'DAN SONRA İLK

Fenerbahçe, 2016'dan sonra ilk kez bir Trabzonspor maçında 4 gol attı.

SAİNT-MAXİMİN LİGDE 121 GÜN SONRA İLK 11'DE

Fenerbahçeli futbolcu Allan Saint-Maximin, ligde 121 gün ilk 11'de sahaya çıktı.

Sarı-lacivertli formayla son olarak 7 Aralık 2024'te deplasmanda oynanan Beşiktaş derbisinde ilk 11'de şans bulan 28 yaşındaki futbolcu, bu tarihten sonra oynanan 13 lig maçının 4'ünde sonradan oyuna dahil oldu. 5 maçta kadroya dahil edilmeyen Saint-Maximin, 4 müsabakayı ise kulübede tamamladı.