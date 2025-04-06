Stad: Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Cem Öksüzoğluları, Abdülkadir Karadağ

TH Dumlupınar: Mahmut, Mert Güçlücan (Mehmet Altın), Adjessa, Orhan, Arda (Hikmet), Yasin, Osman, Berk Büyükkal, Nazım (Alihan), Berk Güçlücan(Yunus), Doğukan

YAK: Süleyman, Hascan (Hasan), Koray (Hüseyin Arifoğlu), Bah, Sapara, Mehmet Çavuş (Karan), Kağan (Tahsin), Ali (Tunç), Görkem, Turgut, İrfan

Goller: 20. Dk. Berk Güçlücan, 31. Dk. Kaan (KK), 85. Dk. Mehmet Altın (P) (Dumlupınar), 81. Dk. Bah (Yenicami)

Aksa Süper Ligi’nin 26. Hafta karşılaşmasında Tremeşeli Holding Dumlupınar Yenicami ile karşı karşıya geldi.

Play-out sıralamasının üzerinde kalmak isteyen Tremeşeli Holding Dumlupınar alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Yenicami karşısında 3-1 galip gelerek çok önemli 3 puanın sahibi oldu.

20. Dakikada gelişen Dumlupınar atağında Berk Güçlücan’ın vuruşu filelere gitti ve Dumlupınar 1-0 öne geçti.

25. Dakikada gelişen Dumlupınar atağında Irfan’ın Berk Güçlücan’a yaptığı hareketi hakem penaltı olarak değerlendirdi.

Penaltı atışını Mert Güçlücan kullandı ancak Kaleci Süleyman gole izin vermedi.

31. Dakikada gelişen Dumlupınar atağında Yenicami seansında Kaan topu uzaklaştırmak isterken kendi kalesine attı ve skor 2-0 oldu.

İlk yarı Tremeşeli Holding Dumlupınar’ın 2-0 üstünlüğünde tamamlandı.

58.dakikada gelişen Yenicami atağında Sapara’nın vuruşunda kaleci Mahmut topu önledi.

81. Dk Yenicami atağında Bah topu filelere göndererek skoru 2-1 yaptı.

83. Dakikada gelişen atakta Bah’ın vuruşunu boş kalede Orhan önledi.

85. Dakikada gelişen Dumlupınar atağında Hikmet’e yapılan hareketi hakem penaltı olarak değerlendirdi.

Penaltı atışını Mehmet Altın gole çevirerek skoru 3-1 yaptı.

89. Dakikada sapara müsait pozisyonda topu dışarı attı.

Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca maçı Tremeşeli Holding Dumlupınar 3-1 kazanarak haftayı 3 puanla kapadı.

Bu sonuçla Tremeşeli Holding Dumlupınar puanını 35’e çıkarırken Yenicami 22 puanda kaldı.