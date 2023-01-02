GG’de Tolga Güçsoy ile yollar ayrıldı

AKSA Süper Lig ekiplerinden China Bazaar Gençlik Gücü, teknik direktör Niyazi Göksun’un görevi bırakması sonrasında göreve başlayan antrenör Tolga Dervish Güçsoy ile yolları ayırdı.
Gençlik Gücü’nde yeni teknik adamı belirlemek için çalışmalar başlarken, aceleci davranılmayacak. Takımı Güçsoy ile birlikte göreve gelen ve camianın içinden isimler olan Ahmet Minikçe ile Mahmut Yaman ikinci yarı için hazırlamaya başlayacak.
Ligin 13. haftasında takımın başına getirilen Güçsoy, Gençlik Gücü ile üç maça çıkmıştı. Bu maçlarda iki beraberlik ve bir mağlubiyet yaşanırken, genç teknik adam ile yapılan görüşme sonrasında kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek yollar ayrıldı. Güçsoy 7 ve 8. haftalarda bir diğer Süper Lig ekibi Göçmenköy’de de görev yapmıştı.
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