banner875
banner885
Üç numunede limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi
Üç numunede limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi
16 0
Zelenskiy yılın ilk gününde 45 İHA imha ettiklerini bildirdi
Zelenskiy yılın ilk gününde 45 İHA imha ettiklerini bildirdi
7 0
 
Atletizmde Atlamalar, Atmalar ve Sprint Şampiyonası düzenleniyor
Atletizmde Atlamalar, Atmalar ve Sprint Şampiyonası düzenleniyor
17 0
Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: “Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına adım atacağımız döneme giriyoruz”
Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: “Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına adım atacağımız döneme giriyoruz”
18 0
Polis, yeni yıl için tüm emniyet tedbirlerini alarak önlemleri en üst seviyeye çıkardığını duyurdu
Polis, yeni yıl için tüm emniyet tedbirlerini alarak önlemleri en üst seviyeye çıkardığını duyurdu
8 0
YDÜ ve UKÜ galibiyetle başladı
YDÜ ve UKÜ galibiyetle başladı
27 0
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov,
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Yunanistan'ın S-300'leri hiç kimseye devretme hakkı yok"
24 0
banner878

GG’de Tolga Güçsoy ile yollar ayrıldı

banner476

banner825
GG’de Tolga Güçsoy ile yollar ayrıldı
AKSA Süper Lig ekiplerinden China Bazaar Gençlik Gücü, teknik direktör Niyazi Göksun’un görevi bırakması sonrasında göreve başlayan antrenör Tolga Dervish Güçsoy ile yolları ayırdı.
Gençlik Gücü’nde yeni teknik adamı belirlemek için çalışmalar başlarken, aceleci davranılmayacak. Takımı Güçsoy ile birlikte göreve gelen ve camianın içinden isimler olan Ahmet Minikçe ile Mahmut Yaman ikinci yarı için hazırlamaya başlayacak.
Ligin 13. haftasında takımın başına getirilen Güçsoy, Gençlik Gücü ile üç maça çıkmıştı. Bu maçlarda iki beraberlik ve bir mağlubiyet yaşanırken, genç teknik adam ile yapılan görüşme sonrasında kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek yollar ayrıldı. Güçsoy 7 ve 8. haftalarda bir diğer Süper Lig ekibi Göçmenköy’de de görev yapmıştı.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.