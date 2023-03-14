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GG, yarı final kapısını araladı

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Northernland Kıbrıs Kupası çeyrek final ilk maçında ChinaBazaar Gençlik Gücü, Lapta’yı 4 – 0 mağlup ederek yarı finale yükselme yolunda büyük avantaj elde etti

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GG, yarı final kapısını araladı
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Stad: Lefkoşa Atatürk Stadı
Hakemler: Zekai Töre, Sertan Alkın, Ahmet Genç
ChinaBazaar Gençlik Gücü: Emre, Ali Akbulut, Erin, Ümitcan(Mahmut), İbrahim Halil, Hasan Akkuyu(Emre Cam), Mishali, Rifat(Hasan), Özgür(Sezgin), Turgut, Aşkın
Lapta: Okyanus, Süleyman, Doğuş(Mazlum), Necip, Samet(Kemal), Hasan Ozansoy(Göksel), Aytan(Barış), Berkay, Orhan, Mustafa(Selçuk) Asrın, Ahmet Sezer
Goller: 20.Dk Özgür, 42. Dk (P) ve 57.Dk Mishali, 44.Dk Turgut Kaan (GG)
 
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından düzenlenen Northernland Kıbrıs Kupası çeyrek final ilk maçında Süper Lig ekibi ChinaBazaar Gençlik Gücü, Birinci Lig ekibi Lapta’yı konuk etti.
Rakibini 4-0’lık skorla mağlup eden Gençlik Gücü, yarı finale yükselme adına oldukça avantajlı bir skor elde etti.
Gençlik Gücü’nün müsabakadaki galibiyet golleri 20. dakikada Özgür Ongun, 42. dakikada penaltıdan ve 57. dakikada LungeloMishali ile 44. dakikada Turgut Kaan Çoban’dan geldi. Kupanın çeyrek final rövanş maçları 28-29 Mart tarihlerinde oynanacak.
 
 
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