GG, Karaoğlanoğlu’nda altın buldu

Stad: Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı
Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Halil Atlar, Serdar Gürpınar
Merit Alsancak Yeşilova: Kemal Molla, Memduh( Dk 90 Mehmet Kum), Mejdi, Mustafa Vardi, Eyüp, Gökhan (Dk 46 Vakkas), Yasin, Fidelis, Selçuk (Dk 74 Fatih), Güvenç (Dk 46 Cemal), Billy
CB Gençlik Gücü: Beren, Aşkın, Rifat, Turgut Kaan, İbrahim Karadal, Ali Akbulut, Mishali, Hasan Akkuyu (Dk 89 Özgür Ongun), Sezgin, Bertuğ (Dk 90 Mahmut), Erin (Dk 72 Ümitcan)
Goller: 28 Ali Akbulut (CB Gençlik Gücü)
Kırmızı Kart: Ensar Bek (MAY) (Maçtan Sonra) (Tercüman)
2. Dk. Gençlik Gücü atağında Mishali’nin ceza sahası dışından sert şutu direkten oyun alanına geri döndü.
8. Dk. Gençlik Gücü atağında Ali Akbulut’un pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Hasan Akkuyu’nun şutunda top auta gitti.
28 . Dk. G.G’nin kullandığı serbest vuruşta Mishali’nin vuruşunda kaleci Kemal’den dönen topu Ali Akbulut ağlara gönderdi. 0-1
İlk devre 0-1 bitti.
65. Dk. Yeşilova atağında Memduh’un sağdan ortasında Rifat topa elle müdahale etti. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Bill Osman’ın penaltısını Beren kurtardı.
87. Dk. Yeşilova atağında sağ çaprazda topla buluşan Yasin’in vuruşunda top auta gitti.
Maçta başka gol olmayınca CB Gençlik Gücü deplasmana ilk galibiyetini aldı.
Maç sonunda MAY takımı tercümanı Ensar Bek itirazlardan dolayı kırmızı kart gördü.