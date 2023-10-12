GG: Hakem hatalarının devamının gelmesi halinde sessiz kalmayacağız

Gençlik Gücü yönetimi yaptığı açıklamada son 2 haftada verilen “hatalı hakem kararları” için sessiz kalınmayacağı belirtilerek hataların devamının gelmesi halinde her hafta bu hataları tüm kamuoyuna hafta boyunca video ve görseller ile paylaşılacağı vurgulandı

AKSA Süper Lig ekiplerinden China Bazaar Gençlik Gücü, ilk 3 haftası geride kalan liglerde hakem kararları nedeniyle yaşadıkları mağduriyetten dolayı açıklama yaptı.

Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada sezon yeni başlamışken son 2 haftada verilen “hatalı hakem kararları” için sessiz kalınmayacağı belirtildi. Açıklamada hataların devamının gelmesi halinde her hafta bu hataları tüm kamuoyuna hafta boyunca video ve görseller ile paylaşılacağı vurgulanırken “kısacası sesimizin dünden daha da yüksek çıkacağını kamuoyuna bildiririz” ifadeleri kullanıldı.

C.B Gençlik Gücü Yönetim Kurulu imzası taşıyan açıklama şu şekilde:

“China Bazaar Gençlik Gücü TSK olarak kurulduğumuz günden bugüne centilmenliği ön planda tutmaya gayret gösterdik, göstermeye de devam edeceğiz.

Yıllardır aleyhimize verilen hakem kararlarına ise saygı çerçevesinde ses çıkarmayı tercih etmedik.

Sezon içerisinde yapılan hakem hataların kasıtlı olduğunu düşünmek “istememekle” birlikte maçlarımıza atanan hakemlerin daha dikkatli karar vermesi tek temennimizdir.

Fakat, 2023-2024 sezonu henüz yeni başlamışken son 2 haftada verilen hatalı hakem kararları, başta camiamız olmak üzere, yönetim kurulumuzu artık “sessiz” kalmayacağız noktasına getirmiş durumdadır.

Hakem hatalarının devamının gelmesi halinde susmayacağımızı, gerek görsel gerekse de yazılı basında her hafta hakem hatalarını tüm kamuoyuna hafta boyunca video ve görseller ile paylaşacağımızı, kısacası sesimizin dünden daha da yüksek çıkacağını kamuoyuna bildiririz.

Hatırlatırız ki, ülke tarihinde önemi çok büyük olan ve toplumun önde gelen değerli büyüklerimiz tarafından kurulan China Bazaar Gençlik Gücü TSK sahipsiz değildir.

Saygılarımızla

China Bazaar Gençlik Gücü TSK

Yönetim Kurulu”



