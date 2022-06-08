Gençler Birliği Metin Menteş’le devam

Birinci Lig’in doğu bölgesi takımlarından Gençler Birliği Spor Kulübü’nde Metin Menteş yeniden başkan.

Kulübün önceki akşam yapılan olağan genel kurulunda başkanlık seçimi için tek aday olan Metin Menteş üyelerin onayıyla yeni dönem için de bu göreve getirildi.

Genel kurulda kulübün ‘faaliyet’ ve ‘mali’ raporları da onay aldı.

