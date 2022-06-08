Gençler Birliği Metin Menteş’le devam

Birinci Lig’in doğu bölgesi takımlarından Gençler Birliği Spor Kulübü’nde Metin Menteş yeniden başkan.
Kulübün önceki akşam yapılan olağan genel kurulunda başkanlık seçimi için tek aday olan Metin Menteş üyelerin onayıyla yeni dönem için de bu göreve getirildi.
Genel kurulda kulübün ‘faaliyet’ ve ‘mali’ raporları da onay aldı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.