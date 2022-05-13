Gençler, Ahmed Sami Topcan için oynayacak

A2 Süper Lig şampiyonu MTG ile A2 Birinci Lig şampiyonu Gençlik Gücü takımları 15 Mayıs Pazar günü saat 17.00’de Cihangir Stadı’ndaAhmed Sami Topcan Kupası için mücadele edecekler

A2 Süper Lig’de sezonu namağlup şampiyon olarak tamamlayan Mağusa Türk Gücü ile A2 Birinci Lig’de şampiyon olan ChinaBazaar Gençlik Gücü takımları Ahmed Sami Topcan Kupası’nda karşı karşıya gelecek.

Kazananın kupayı müzesine götüreceği kupa finali 15 Mayıs Pazar günü saat 17.00’de Cihangir Stadı’nda oynanacak.

İLK KEZ KARŞILAŞIYORLAR

Mağusa Türk Gücü ile ChinaBazaar Gençlik Gücü takımları ilk kez Ahmed Sami Topcan Kupası finalinde karşı karşıya geliyor. Mağusa Türk Gücü, şampiyon olarak tamamladığı 2013-2014 sezonunda Ahmed Sami Topcan Kupası finalinde Türk Ocağı’na 2-1 mağlup olarak kupayı müzesine götüremezken, şampiyon olduğu 2019-2020 sezonunda ise Ahmed Sami Topcan Kupası, KTFF tarafından oynatılmamış ve büyük tepki çekmişti.

ChinaBazaar Gençlik Gücü A2 Takımı ise kulüp tarihinde ilk kez şampiyonluk yaşarken, Ahmed Sami Topcan Kupası’nda ise ilk kez mücadele edecek.

GOL KRALLARI KARŞI KARŞIYA GELECEK

Kazananın kupayı müzesine götüreceği maçta gözler golcülerin üzerinde olacak. 45 golle A2 Süper Ligi’nde gol krallığı yaşayan Mağusa Türk Gücü forveti Baran Derin ve 35 golle A2 Birinci Lig’de gol kralı olan ChinaBazaar Gençlik Gücü futbolcusu Yaşar Özer, büyük finalde takımlarının gol umutları olacaklar.

Ahmed Sami TopcanKupasıŞampiyonları

2008-2009 “Gençler” Esentepe (2.Lig) İlk Şampiyon

2009-2010 .................Oynatılmadı

2010-2011 “U19” KüçükKaymaklı (1.Lig)

2011-2012 “U19” Cihangir (SüperLig)

2012-2013 “U19” Cihangir (SüperLig)

2013-2014 “A2” TürkOcağı (1.Lig)

2014-2015 “A2” Yenicami (SüperLig)

2015-2016 “A2” Yenicami (SüperLig)

2016-2017 “A2” KüçükKaymaklı (SüperLig)

2017-2018 “U21” Cihangir (SüperLig)

2018-2019 “U21” YonpaşDumlupınar (1.Lig)

2019-2020 …………………… Oynatılmadı

Ahmed Sami TopcanKupasıDökümü

Cihangir 3 Kez (SüperLig)

Yenicami 2 Kez (SüperLig)

KüçükKaymaklı 1 Kez (1.Lig), 1 Kez (SüperLig)

Esentepe 1 Kez (2.Lig)

TürkOcağı 1 Kez (1.Lig)

YonpaşDumlupınar 1 Kez (1.Lig)



