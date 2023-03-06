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Genç başkan, artık antrenör olarak hizmet edecek

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Genç başkan, artık antrenör olarak hizmet edecek
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Ülkemizde yıllarca futbola Kaplıca Karadeniz Spor Kulübü başkanı olarak hizmet veren Metin Genç artık antrenör olarak hizmet vererek devam edecek.
BTM 2. Lig’de mücadele edecek olan Karpaz bölgesi takımlarından Sipahi antrenör olarak Metin Genç ile anlaştı.
Konuyla ilgili Metin Genç sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
“Uzun yıllar Kaplıca kulüp başkanı olarak verdiğim emeklerden sonra çok değer verdiğim abim gibi gördüğüm Göksal Hacıhasanoglu başkanımla Sipahi Türk Spor Kulübü ile antrenör olarak sporun içinde kalmaya devam etme kararı aldım. Sipahi Tsk camiası alt yapılardaki oyuncularına verdigi değeri şimdi daha iyi bir eğitim ve mücadele ile A Takımlar seviyesine getirip ülke futbolunun içerisinde isimlerini duyuracağımız bir planlama yapacağız . Günümüzde futbolun değerini bilen biri olarak gençlerin hayalleri neyse o yönde kararlar vererek kulübün gelişimini artıracağız. Hakkımızda hayırlısı olsun inşallah.”
 
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