Gedson Fernandes, önce Beşiktaş’a sonra Rizespor’a gitti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ın Benfica'dan transfer ettiği GedsonFernandes'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Portekizli orta saha, 1 Temmuz'dan itibaren Beşiktaş formasını terletecek

Beşiktaş, GedsonFernandes transferini açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu GedsonCarvalhoFernandes'in transferi konusunda kendisi ve kulübü Benfica ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Siyah-beyazlılar, 23 yaşındaki orta saha için Benfica ile 6 milyon Avro karşılığında anlaştı.

Gelecek sezonun kadro planlamasını yapan Beşiktaş, GedsonFernandes'i 6 aylığına Çaykur Rizespor'a kiraladı. Portekizli oyuncu, 1 Temmuz'dan itibaren siyah-beyazlı formayı terletecek.

Geçen sezon Galatasaray forması giyen oyuncu 18 maçta 1 gol atıp 3 de gol pası vermişti.

