Gedson Fernandes, önce Beşiktaş’a sonra Rizespor’a gitti

Beşiktaş, GedsonFernandes transferini açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu GedsonCarvalhoFernandes'in transferi konusunda kendisi ve kulübü Benfica ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.
Siyah-beyazlılar, 23 yaşındaki orta saha için Benfica ile 6 milyon Avro karşılığında anlaştı.
Gelecek sezonun kadro planlamasını yapan Beşiktaş, GedsonFernandes'i 6 aylığına Çaykur Rizespor'a kiraladı. Portekizli oyuncu, 1 Temmuz'dan itibaren siyah-beyazlı formayı terletecek.
Geçen sezon Galatasaray forması giyen oyuncu 18 maçta 1 gol atıp 3 de gol pası vermişti.
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