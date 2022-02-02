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Gedson Fernandes, önce Beşiktaş’a sonra Rizespor’a gitti

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ın Benfica'dan transfer ettiği GedsonFernandes'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Portekizli orta saha, 1 Temmuz'dan itibaren Beşiktaş formasını terletecek

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Gedson Fernandes, önce Beşiktaş’a sonra Rizespor’a gitti
Beşiktaş, GedsonFernandes transferini açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu GedsonCarvalhoFernandes'in transferi konusunda kendisi ve kulübü Benfica ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.
Siyah-beyazlılar, 23 yaşındaki orta saha için Benfica ile 6 milyon Avro karşılığında anlaştı. 
Gelecek sezonun kadro planlamasını yapan Beşiktaş, GedsonFernandes'i 6 aylığına Çaykur Rizespor'a kiraladı. Portekizli oyuncu, 1 Temmuz'dan itibaren siyah-beyazlı formayı terletecek. 
Geçen sezon Galatasaray forması giyen oyuncu 18 maçta 1 gol atıp 3 de gol pası vermişti.
 
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