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Gaziantep, Erol Bulut’la devam

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Gaziantep, Erol Bulut’la devam
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, yeni sezonda da teknik direktör Erol Bulut ile yola devam kararı aldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Erol Bulut ile 2022-2023 sezonu planlamalarına başlandığı belirtildi.
Açıklamada, "Yeni sezon öncesi alınan kararlar neticesinde profesyonel futbol takımımızın 2022-2023 sezonu planlaması, kadro yapılanması, sezon organizasyonları ve kulübümüz hedeflerine sağlam adımlarla ulaşabilmesi adına tüm çalışmalar başlamış bulunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.
 
 
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