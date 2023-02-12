Galatasaray'ın Portekizli futbolcusu Sergio Oliveira, İtalyan basınına konuştu. Yeni transfer Zaniolo'ya övgüler yağdıran Oliveira, "Galatasaray, Zaniolo'yu kadrosuna katarak tarihi bir transfer yaptı" dedi

Galatasaray'ın sezon başında Porto'dan kadrosuna kattığı yıldız futbolcu, yeni transfer Nicolo Zaniolo hakkında açıklamalarda bulundu.

Oliveira, "Galatasaray Zaniolo'yu kadrosuna katarak tarihi bir transfer yaptı" dedi.

Zaniola transferine çok sevindiğini de belirten Oliveira, "Galatasaray'da şampiyonluklar kazanabilir ve belki de Şampiyonlar Ligi'nde harika bir macera yaşayabiliriz." ifadesini kullandı.

Portekizli futbolcu, Galatasaray'ın Avrupa'da yeniden önemli işlere imza atacağına da değindi.

Tecrübeli orta saha, "Kulübümüz Icardi ve Mertens'te görüldüğü gibi Türkiye ile Avrupa sahnesinde dev takımlara meydan okumak için büyük yatırım yapıyor" diye konuştu.

Sergio Oliveira, Roma'da forma giydiği dönemde teknik direktörü olan Jose Mourinho'dan da övgüyle söz etti.

Mourinho'nun sonuca gitme şeklini çok beğendiğini belirten Oliveira, "O her zaman kazanmak ister ve benimle aynı zihniyete sahip bir futbol anlayışı var" dedi.

Galatasaray'ın Roma ile yapacağı dostluk maçına da değinen 30 yaşındaki isim, "Roma ile tekrar karşılaşacağım için mutluluk duyuyorum" ifadesini kullandı.

