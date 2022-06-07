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Galatasaray'da Gomis'e talip çıktı

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Galatasaraylı futbolculara transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. Fransız kulübü Reims’in, 36 yaşındaki Bafetimbi Gomis ile ilgilendiği öğrenildi

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Galatasaray'da Gomis'e talip çıktı
Galatasaray'da seçim öncesinde transfer hareketliliği sürüyor.
Sarı kırmızılı birçok futbolcuya teklif gelmeye devam ediyor.
Teklif alan son isim, devre arasında Galatasaray'a dönen Bafetimbi Gomis oldu.
Fransız kulübü Reims’in, tecrübeli golcüyü renklerine bağlamak istediği ifade edildi.
36 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde çıkış maddelerinin bulunduğu belirtildi.
Teklifi kabul etmesi durumunda Gomis'in yeni adresi Ligue 1 olacak.
Galatasaray'da ikinci dönemini yaşayan Fransız oyuncu, geride kalan sezon 14 maçta 9 kez gol sevinci yaşadı.
İlk olarak Temmuz 2017'de sarı kırmızılılara transfer olan Gomis, o sezon 29 gol ile taç giymişti.
Gomis ile yolların ayrılması halinde Galatasaray'da 1'den fazla golcü transferi gündeme gelecek.
Halil Dervişoğlu’nun sözleşmesi biterken, Fransız takımlarının da Mustafa Muhammed'e ilgisi var.
Mısırlı oyuncunun da satılması halinde mevcut kadroda santrfor olarak sadece Diagne kalacak.
Devre arasında sözleşmesi geçici fesih edilen Senegalli futbolcunun kontratının yenilenmesi bekleniyor.
1 yıllık sözleşmesi daha bulunan Diagne’ye, Belçika'dan gelen tekliflerin olduğu öğrenildi.
 
 
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