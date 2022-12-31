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Galatasaray, çıkışını sürdürüyor

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Galatasaray, son haftalardaki çıkışını sürdürüyor. Ligde beş maçlık bir seri yakalayan sarı kırmızılılar, 2022 yılını lider olarak bitirdi

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Galatasaray, çıkışını sürdürüyor

Galatasaray'da liderlik sevinci yaşanıyor.

Ligde önemli bir çıkış yakalayan sarı kırmızılılar, 2022 yılını zirvede tamamlamayı başardı.

Son olarak Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, ligdeki galibiyet serisini beş maça yükseltti.

Attığı gol sayısı nedeniyle sezon başında eleştirilere maruz kalan sarı kırmızılılar, hücumdaki sorunları da çözmeye başladı.

Okan Buruk'un öğrencileri bu süreçte 15 kez fileleri havalandırdı ve 15 puan toplamayı başardı.

Galatasaray, savunma başarısıyla da ön plana çıkıyor.

Nelsson'un, Marcao'nun ayrılığından sonra transfer edilen Abdülkerim ile uyumu dikkat çekiyor.

12 kez topu ağlarında gören sarı kırmızılılar, ligde Arabam.com Konyaspor'un ardından en az gol yiyen ikinci takım durumunda.

Okan Buruk'un ekibi, deplasmanda da başarılı bir seri yakaladı.

Ligde son üç dış saha karşılaşmasını kazanan Galatasaray, bu süreçte 11 kez fileleri havalandırdı ve yalnızca 1 gol yedi.

Sarı kırmızılılar, şu ana dek deplasmanda oynadığı 9 karşılaşmada 20 puan toplayarak bu alanda da ilk sırada yer aldı.

Galatasaray geçen sezon 19 deplasman maçında 19 puan almıştı.

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