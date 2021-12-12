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Gabira'ya operasyon yapılacak

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Gabira'ya operasyon yapılacak
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Mesarya'nın deneyimli yıldızı Mustafa Yaşinses ameliyat olacak. Dr Fazıl Küçük Stadının sert zemininden dolayı bileği yerinden çıkan ve fibula kemiğinde kırık tespit edilen Mustafa Yaşinses (Gabira) yarın saat 11'de Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesinde ameliyat olacak.
Yaşinses'in ayağı alçıya alındı. 1,5 ay sonra yürümesi beklenen ve sezonu kapatan Mustafa Yaşinses'in 6 ay sonra ise antrenmanlara başlayabilmesi bekleniyor.
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