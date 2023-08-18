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Forest’in ikinci yabancısı Gozar

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Forest’in ikinci yabancısı Gozar
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Necati Külahlılar
Süper ligin başkent takımı küçük kaymak yeni sezonda kadro yapılanması çerçevesinde yabancı transfer 29 yaşında Ganalı Daniel Gozar’ı transfer etti.
Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Küçük Kaymaklı transferde 2. yabancı futbolcusuna imza attırarak Küçük Kaymaklı kadrosuna güç kattı.
Gozar, imzayı K.Kaymaklı kulüp başkanı Akay Aşina ile fotoğraf çektirdi. 
Başkent ekibinden konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Forest'e hoş geldin Daniel Gozar" denildi.
 
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