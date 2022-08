Ferit Açıkyıldız Turnuvası şampiyonları MTG ve Los Galacticos

Merhum Ferit Açıkyıldız anısına her yıl geleneksel olarak düzenlenen turnuva iki kategoride gerçekleştirilirken, 8. Yaş kategorisinde Mağusa Türk Gücü, büyükler kategorisinde ise Los Galacticos şampiyon oldular

Ötüken Spor Kulübü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen İskele Belediyesi’nin katkıları ile gerçekleştrilen merhum Ferit Açıkyıldız halısaha anı futbol turnuvası tamamlandı. Ötüken Spor Kulübünde uzun yıllar futbolcu yönetici olarak çok önemli hizmetleri olan merhum Ferit Açıkyıldız anısına her yıl geleneksel olarak düzenlenen turnuva iki kategoride gerçekleştirildi. İskele Belediyesi’nin katkıları ile gerçekleştirilen 7.Ferit Açıkyıldız halı saha anı futbol turnuvası 8 yaş kategorisi (2014 doğumlu) ile büyükler olmak üzere iki kategoride yapıldı.



ŞAMPİYONLAR

Kuzucuk halı sahasında futbol federasyonuna bağlı hakemlerin yönettiği 7.Ferit Açıkyıldız halı saha anı futbol turnuvası 8 yaş grubu (2014 doğumlu) kategoride 4 takımın mücadele ettiği turnuvada Mağusa Türk Gücü, Cihangir’i 2-1 mağlup ederek şampiyon olurken, büyükler kategorisinde ise Los Galacticos, Aygün Spor Kulübü’nü 5-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

ÜÇÜNCÜLER

Kuzucuk halı sahasında futbol federasyonuna bağlı hakemlerin yönettiği 7.Ferit Açıkyıldız halı saha anı futbol turnuvası 8 yaş grubu (2014 doğumlu) kategoride 4 takımın mücadele ettiği turnuvanın üçüncülük maçında Mormenekşe, 1461 İskele Trabzon’u normal süresi beraberlikle biten maçı penaltı atışları sonunda 3-2 mağlup ederek üçüncü olurken, büyükler kategoride 4 takımın mücadele ettiği turnuvanın üçüncülük maçını kazanan Boğaziçi FC üçüncü oldu.

ÖDÜLLER

Ferit Açıkyıldız halı saha anı futbol turnuvasında her iki kategoride dereceye giren takımlara kupalar İskele Belediye Meclis üyesi Asbaşkan Sefa Kurukafa, merhum Ferit Açıkyıldız’ın eşi Sıdıka Açıkyıldız, kızı Zehra Açıkyıldız Galata, damadı Halil Galata, Ötüken Muhtarı Turgut Özyöre tarafından verildi. Ayrıca turnuvaya yapmış olduğu katıklarından dolayı İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu'na, karşılaşmaları yöneten hakemlere ve emeği geçenlere de teşekkür plaketleri verildi.

7.Ferit Açıkyıldız Anı Turnuvası 8 Yaş Grubu Kategorisinde

1.Mağusa Türk Gücü

2.Cihangir

3.Mormenekşe

4.1461 İskele Tarbzon

7.Ferit Açıkyıldız Anı Turnuvası Büyükler Kategorisinde

1.Los Galacticos

2.Aygün Spor Kulübü

3.Boğaziçi FC