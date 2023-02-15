Fenerbahçe’de Lemos, Brezilya yolcusu

Fenerbahçe'de, MauricioLemos ile yollar ayrılıyor. 27 yaşındaki defans oyuncusu, Brezilya ekibi AtleticoMineiro ile anlaştı.
Sarı lacivertli ekibin kadro planlamasında düşünülmeyen Lemos’un lisansı çıkarılmamıştı.
Uruguaylı oyuncu, sezonun ilk yarısında 2 maçta forma giydi.
Yaz transfer sezonunun sona ermesinin ardından Lemos’un ismi Türkiye Futbol Federasyonu’na ve UEFA’ya bildirilmedi.
Uruguaylı stoperin, Fenerbahçe ile olan sözleşmesinin feshedileceği öğrenildi.
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