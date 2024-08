Fenerbahçe Kadıköy'de tur peşinde

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın Fransa'nın Lille ekibini ağırlayacak

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek. Sanchez'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Inigo Prieto ile Juan Lopez Mir yapacak. Maçta dördüncü hakemlik görevini ise Guillermo Cuadra üstlenecek.

İlk maçta rakibine deplasmanda 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, taraftarı önünde kendisini play-off turuna taşıyacak skoru almaya çalışacak.

TUR İÇİN İHTİMALLER

Fenerbahçe, Lille karşısında 2 ve daha farklı her türlü galibiyette adını bir üst tura yazdıracak.

Lille'in galibiyeti ve beraberliğin Fransız ekibini play-off'a taşıyacağı eşleşmede, 1 farklı Fenerbahçe galibiyeti halinde ise maç uzayacak.

15'er dakikalık 2 uzatma devresinde skorun değişmemesi durumunda ise turu geçen ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.

SLAVİA PRAG-UNİON SAİNT-GİLLOİSE GALİBİYLE OYNAYACAK

Fenerbahçe, Lille'i geçmesi durumunda play-off turunda Slavia Prag-Union Saint-Gilloise eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Sarı-lacivertliler, ilk maçı 20 ya da 21 Ağustos'ta, rövanşı ise 27-28 Ağustos tarihlerinde yapacak.

Fenerbahçe, bu rakibini de geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalacak.

Sarı-lacivertliler, Lille'e elenmesi durumunda ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Fenerbahçe'nin Lille maçı öncesi UEFA kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri.