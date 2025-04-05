İbrahim DALOĞLU

Stat: Geçitkale Günay Stadı

Hakemler: Hakan Ünal, Yusufcan Dönder, Ahmet Genç.

Geçitkale: Mustafa, Andreas(Yarkın), Burçin(Derviş), Baran Bilgi, Cenkay, Ahmet(Hüseyin), Emre, Sercan(Rifat), Baran Türkkan, Turgut Kaçar, İrfan.

Lapta: Hakan, Sezgin, Koral, Sezer, Aykan(Vasfi), Berkay, Orhan, Egecan, Yusuf(Erdi), Mehmet Ali, Kadir Yiğit(Asrın).

Goller: Dk. 20, 33 ve 55 Turgut Kaçar(S. Geçitkale), Dk. 4 ve 29 Kadir Yiğit, Dk. 62 Egecan(Lapta)

Aksa 1. Lig Süleyman Göktaş Sezonu 26. Haftasının önemli karşılaşmasında S. Geçitkale ile Lapta mücadelesi karşılıklı gollerle 3 – 3 tamamlandı.

Başından sonuna dek yağmur altında oynanan karşılaşmada Lapta iki kez öne geçtiği mücadelede üstünlüğünü koruyamadı.

Dk. 6 Organize gelişen Lapta atağında Egecan ile Kadir verkaçında ceza sahası içinde topla buluşan Kadir kalecinin yanından topu köşeden ağlarla buluşturdu. 0-1

Dk.20 Geçitkale atağında Andreas’ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Sercan’ın ceza sahasına yaptığı ortada boşta kalan Turgut kafa vuruşunda top Lapta defansının müdahalesine rağmen ağlara gitti. 1-1

Dk.29 Lapta atağında Geçitkale defansının uzaklaştıramadığı topla buluşan Yusuf’un sert ortasında Yiğit topa ayak koyarak topu ağlarla buluşturdu. 1-2

Dk. 33 Geçitkale atağında Baran’ın ortasında Turgut gelişine bir vuruşla topu köşeden ağlarla buluşturdu. 2-2

Dk. 41 Hızlı gelişen Geçitkale atağında topla buluşan Sercan güzel bir ara pasıyla Turgut’u buluşturdu. Turgut’un ceza sahası içinde sol ayağıyla sert vuruşunda top yan direğe vurarak auta gitti.

İlk devre 2 – 2 tamamlandı.

Dk.52 Hızlı gelişen Lapta atağında Geçitkale ceza sahası önünde topla buluşan Yusuf’un şutunda top üst direğe vurarak kornere gitti.

Dk. 55 Geçitkale atağında sağ kanatta topla buluşan Baran’ın ortasında Turgut gelişine topa vurarak ağlara gönderdi ve hem kendisinin hem takımının 3.golünü atarak skoru 3-2 yaptı.

Dk.62 Lapta atağında Geçitkale ceza sahası önünde topla buluşan Egecan sert ve düzgün bir vuruşla topu köşeden ağlarla buluşturdu.3-3

Dk.90+2 Geçitkale’nin kullandığı kornerde arka direkte iyi yükselen Turgut’un kafa vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

Bu sonuçla Geçitkale puanını 40 yaparak 7. Sıraya yükselirken, Lapta puanını 30 yaptı ve 12. sırada kaldı.