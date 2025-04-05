Stadyum: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Hakan Gök, Emir Turalı

Göçmenköy: Muratcan, Bilal, Arda Karacan, Reşit, Remzi, Arda Sözcü, Mbou, Rifat, Emmanuel, Eray, Alaattin

DTB: Dursun Cem, Kenan, Niba, Tunahan, Doğukan, Rifat, Mustafa Salk, Ali Savaşan, Toure, Billy, Emre Soytürk

Goller: 80.Dk Billy (DTB)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Ligde Süleyman Göktaş Sezonunda 26. Hafta maçında Göçmenköy, Doğan Türk Birliği’ni konuk etti.

Atatürk Stadında oynanan Göçmenköy – Doğan Türk Birliği maçını Osman Özpaşa yönetti. Maçın ilk devresi temposuz geçerken, 2 takım da gol bulamadı. 0 – 0

İkinci devrede mutlak kazanmak isteyen Doğan Türk Birliği rakibinin üzerine yoğun baskı kurdu. Ancak bu baskı uzun süre gol getirmedi. 80’de Billy’nin kafa golüyle skor 0 – 1 oldu.

Foto: Özgür GÖKSEL