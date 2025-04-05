Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Reeder Samsunspor'u konuk etti. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan müsabaka 2-1 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.



Antalyaspor'a galibiyeti getiren goller 45. dakikada Soner Dikmen ve 84. dakikada Adolfo Gaich'ten geldi. 52. dakikada Zeki Yavru'nun golü Samsunspor'un yenilgisini önleyemedi.



Samsunspor bu sonuçla ligdeki galibiyet hasretini üç maça çıkardı. Karadeniz ekibi 51 puan ve iki maç fazlasıyla 47 puanlı Beşiktaş'ın önünde 3. sırada yer alıyor. Ligde iç sahada üst üste 4. kez kazanan 39 puanlı Antalyaspor ise 7. basamakta yer alıyor.

VOLKAN KONAK VE KUBİLAY ELDEMİRCİ ANILDI

Karşılaşma öncesinde, geçen hafta vefat eden sanatçı Volkan Konak ile Antalyalı gazeteci Kubilay Eldemirci anıldı. Konak ile Eldemirci'nin fotoğrafları ve Antalyaspor'un taziye mesajları, stattaki ekranlara yansıtıldı. Ayrıca mücadele öncesi statta çalınan Volkan Konak'ın "Dido" ve "Cerrahpaşa" şarkılarına taraftarlar eşlik etti.