Fenerbahçe, ilk derede işi bitirdi

Süper Lig'in 32. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, 10 kişi kaldığı maçta deplasmanda DG Sivasspor'u 3-1 yendi. Fenerbahçe'de Valencia sakatlanarak hastaneye kaldırılırken İrfan Can Kahveci 45+5'te kırmızı kart gördü

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Zorbay Küçük, Mustafa Sönmez, Furkan Ürün

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural (Dk. 46 Muammer Yıldırım), Murat Paluli (Dk. 75 Caicedo), Appindangoye, Goutas, Ziya Erdal (Dk. 46 N'Jie), Charisis (Dk. 66 Robin Yalçın), Hakan Arslan (Dk. 46 Ulvestad), Erdoğan Yeşilyurt, Saiz, Gradel, Yatabare

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel (Dk. 79 Alioski), Serdar Aziz, Samet Akaydın, Peres, Arao (Dk. 79 Mert Hakan Yandaş), İrfan Can Kahveci, Arda Güler (Dk. 46 İsmail Yüksek), Ferdi Kadıoğlu, Pedro (Dk. 69 Serdar Dursun), Valencia (Dk. 14 Rossi)

Goller: Dk. 22 Rossi, Dk. 45+1 ve 45+10 Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Dk. 76 Caicedo (Demir Grup Sivasspor)

Kırmızı kart: Dk. 45+5 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)



Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan Spor Toto Süper Lig karşılaşma 4 gol ve 1 kırmızı kartta sahne oldu.

Konuk Fenerbahçe, 8. dakikada sakatlanarak ambulansla hastaneye kaldırılan Enner Valencia'nın yerine oyuna giren Diego Rossi'nin 22. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Ferdi Kadıoğlu, 45. dakikada farkı ikiye çıkardı: 0-2.

İrfan Can Kahveci, VAR incelemesi sonrası 45+5'te rakibine yaptığı faul nedeniyle direkt kırmızı kart gördü..

Eksik kalan Fenerbahçe'de bir kez daha sahneye çıkan Ferdi Kadıoğlu 45+10. dakikada farkı 3'e çıkardı: 0-3



İlk yarı bu skorla tamamlandı.

Demir Grup Sivasspor, Jordy Caicedo ile 76. dakikada farkı 2'ye indirdi: 1-3

Kalan sürede başka gol olmadı ve Fenerbahçe, Beşiktaş-Galatasaray derbisinin oynanacağı haftayı 3 puanla kapattı.

Bu sonuçla puanını 67'ye çıkaran sarı-lacivertli ekip, maç fazlasıyla lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Son haftalardaki çıkışı sona eren Sivasspor ise 37 puanda kaldı.

Valencia ambulansla hastaneye kaldırıldı

Bu arada Fenerbahçeli oyuncu Enner Valencia, 8. dakikada Sivasspor kalecisi Ali Şaşal ile girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlık yaşadı. Yıldız isim, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.