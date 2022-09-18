Fenerbahçe, gol yağdırdı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'u tek kale oynadığı maçta 5-0 mağlup ederek milli araya galibiyetle girdi. Sarı lacivertliler ligde oynadığı 6 maçta 20 gole ulaştı

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor'u konuk etti. Sarı lacivertliler karşılaşmayı 5-0 gibi farklı bir skorla kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller 5. dakikada Diego Rossi, 17. dakikada Gustavo Henrique, 45. dakikada Miguel Crespo, 70. dakikada Enner Valencia ve 76. dakikada İrfan Can Kahveci'den geldi.

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Valencia attığı golle gol krallığında 7 golle zirvede yer alamaya devam etti.

Geçen haftayı BAY geçen sarı lacivertliler, puanını 13 yaptı. Milli araya mağlubiyetle giren Alanyaspor ise 8 puanda kaldı.