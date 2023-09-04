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Fenerbahçe, Ankara’dan mutlu döndü

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Fenerbahçe, Ankara’dan mutlu döndü
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaştı. 
Mücadele 1-0 sarı lacivertlilerin galibiyeti ile sonuçlandı, maçın tek golünü 60'da Osayi Samuel kaydetti.
Eryaman Stadı'nda başlayan maçı hakem Arda Kardeşler yönetti. 
Bu maç ile Fenerbahçe puanını 9'a çıkardı Ankaragücü ise 2 puanda kaldı.
 
 
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