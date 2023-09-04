Fenerbahçe, Ankara’dan mutlu döndü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaştı.
Mücadele 1-0 sarı lacivertlilerin galibiyeti ile sonuçlandı, maçın tek golünü 60'da Osayi Samuel kaydetti.
Eryaman Stadı'nda başlayan maçı hakem Arda Kardeşler yönetti.
Bu maç ile Fenerbahçe puanını 9'a çıkardı Ankaragücü ise 2 puanda kaldı.
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